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السبت 23/مارس/2019 - 04:27 م

"مستقبل وطن" يكرم 100 أم مثالية في المرج

مستقبل وطن يكرم 100
مريم جبل
dostor.org/2563278

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة، احتفالية لتكريم 100 من الأمهات المثاليات، بمناسبة عيد الأم بأمانة المرج، بحضور ما يقرب من 300 شخص.

كما نظمت أمانة الحزب بالقليوبية، ندوات تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية، بكل من: قرية المنشأة الكبرى بمركز كفر شكر، قرية دجوى بمركز بنها، قرية الجبل الأصفر، مركز الخانكة، قاعة سيدى عبدالرحمن بقسم قليوب، قاعة سمايل بقسم قها، قرية شلقان بمركز القناطر الخيرية.

ونظمت أمانة الحزب بالإسكندرية، احتفالية لتكريم 50 من الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم، بحضور ما يقرب 500 شخص وبمشاركة أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، كما نظمت أمانة الحزب بالبحيرة، ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية، بقرية 241 بكفر الدوار.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن ببورسعيد، ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية، بقاعة احتفالات نادى هيئة قناة السويس، ببور فؤاد.

ونظمت أمانة الحزب بالسويس، احتفالية بمناسبة افتتاح مقر أمانة الحزب بقسم الجناين بحضور 300 شخص ومشاركة قيادات الحزب بالمحافظة، كما نظمت أمانة الحزب بالفيوم، ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية، بحى الصوفى بقرية الفلاح بمركز الشراشنة، وقرية ترسا مركز سنورس.

فيما نظمت أمانة الحزب ببنى سويف، ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية، بقرية أبوصير، كما نظمت أمانة الحزب بأسيوط، ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية، بمركز شباب صدفا بمركز صدفا، وأخرى بقاعة اجتماعات مديرية الزراعة بمركز شباب نزة قرار بمركز منفلوط، كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الأقصر، مؤتمرًا جماهيريًا، بساحة الشيخ الطيب، بالقرنة، حول أهمية التعديلات الدستورية، فى تحقيق الاستقرار السياسى، بالبلاد وبحضور 1400 شخص ومشاركة قيادات الحزب وبعض أعضاء مجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية.

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