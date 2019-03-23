راحت عليك يا توك توك.. الدستور «نيوز ليتر 30» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ 30 من «الدستور Newsletter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.





"الإعدام شنقاً" هو مصير "التوك توك" الذى سيتم ضبطه فى المدن الجديدة، بعدما تحولت تلك المدن إلى شبه عشوائية بعد احتلال "التوك توك" لشوارعها، وفقاً لبيان مجلس الوزراء وبيانات أخرى من أجهزة تلك المدن.









كانت البداية من مدينة الشروق، حيث حذر المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: أصحاب "التوك توك" بعدم التواجد أو السير نهائياً داخل كردون المدينة، مؤكداً أنه سيتم التصدي بكل حسم والتحفظ على المركبات، وفرض غرامات مالية في حالة تواجدها داخل المدينة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأمن وشرطة التعمير طبقاً للقانون.





وعلق المستشار الإعلامي بمجلس الوزراء هاني يونس، على هذه القصة قائلاً "مكنش ينفع التطبيق قبل ما نعمل وسيلة نقل جماعى محترمة، والحمد لله حاليا عندنا أتوبيسات مكيفة وبالواى فاى تجوب المدن الجديدة، ده غير سيارات السيرفيس"، مضيفاً "التوك توك ينفع فى القرى، ماشى، المناطق النائية معنديش مانع، يسد عجز المواصلات، لكن المدن الجديدة لا".





(زائد 4) ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟

"أبوماضى".. ماذا تعرف عن أول حقل غاز فى مصر؟





أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول، أن صناعة الغاز المصرية يرجع تاريخها إلى أكثر من 50 عامًا، حيث تم اكتشاف أول حقل غاز "أبو ماضى" فى منطقة دلتا النيل فى عام 1967 ،كما ستعرض خطة عمل لتهيئة مناخ استثمارى جاذب باستمرار، ومنها توفر فرصًا استثمارية عديدة بالاضافه لعدة مشروعات كفرص استثمارية فى قطاعات البحث والاستكشاف والإنتاج والنقل والتوزيع، والصناعات البتروكيماوية.





تبادل السترات .. موقف نبيل من وزيرة الهجرة مع طالبة بمدرسة "القديسة آنا"





زارت السفيرة نبيلة مكرم، مدرسة القديسة آنا بالقاهرة، وهي فرع مدرسة سان جان أنتيد السكندرية التي تربت فيها وزيرة الهجرة وتخرجت منها، وتديرها معلمتها القديرة "سير بولين"، وجاءت زيارة الوزيرة للمدرسة من أجل تهنئة "سير بولين" بمناسبة عيد الأم واحتفالات المرأة في شهر مارس.





وخلال الزيارة ، فاجأت الوزيرة الطالبات والمدرسات عندما طلبت من طالبة أن تعيرها سترتها مقابل الحصول على سترة معالي الوزيرة، مؤكدة أنها هدفت من وراء ذلك إلى التأكيد على أن أي فتاة من بينهن قد تصبح وزيرة في يوم ما.





16035.. مصر تدخل عصر تأسيس الشركات بـ"مكالمة تليفون"





أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مبادرة "استثمار بلا تحديات"، للتواصل مع المستثمرين حول مقترحاتهم والمشكلات التى تواجههم، عبر وسائل التواصل الاجتماعى والبريد الإلكترونى تيسيراً على الشركات، وتأتى تلك المبادرة استكمالاً لإنشاء منظومة متكاملة لحل مشكلات المستثمرين، وربطها بمركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال الخط الساخن 16035، بحيث يطرح المستثمر مقترحاته أو المشكلات التى تواجهه، والتواصل معه بشكل فورى.





وتلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نحو 1874 شكوى ومشكلة من المستثمرين خلال العامين الماضيين، حلت 1569 شكوى، منها 43 شكوى لشركات كبرى ساهمت في استثمارات بقيمة 13 مليار جنيه، ويتم النظر حاليًا فى 305 شكوى منهم 51 من خلال لجنة فض منازعات الاستثمار.





يُنفذ نوفمبر المقبل.. 5 دولارات على كل مسافر من المطارات المصرية لتحسين الخدمة





اعلنت وزارة الطيران المدني أن القرار الصادر بشأن زيادة الرسوم المقررة والتى تحصل بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض على الرحلات الدولية والداخلية من المطارات المصرية، سيتم تنفيذه اعتباراً من الموسم الشتوى القادم أى مع بداية شهر نوفمبر 2019 ،وأن الزيادة فى الرسوم الجديدة هى خمسة دولار أمريكى فقط ، تماشياً مع اجراءات تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين.





قرار الأسبوع؟





احتفلت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بانتهاء البرنامج التدريبي "تقنيات الطاقة المتجـددة" لـ33 متدربًا من الدول الأفريقية يمثلون دول "زيمبابوي ـ النيجر ـ بوركينا فاسو ـ تشاد ـ مالى ـ الكونغو ـ غينيا ـ جنوب السودان ـ الكاميرون ـ مالاوى ـ كوت ديفوار ـ غانا ـ جزر القمر ـ مدغشقر ـ بروندى ـ توجو ـ جيبوتى ـ موريتانيا ـ ليسوتو ـ الجابون".





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