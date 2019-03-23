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السبت 23/مارس/2019 - 07:40 ص

اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك فى "التلاعب بالبورصة"

علاء وجمال مبارك
علاء وجمال مبارك
عادل عبد العال
dostor.org/2562397

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي وعضوية المستشارين محمود محمد محمد يحيى رشدان وعبدالله عبدالعزيز متولي ولأسلمة يوسف أبو شعيشع بسكرتارية مجدي جبريل.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين أخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه.

كانت النيابة قد أحالت كلا من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد ياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

وأسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من اسهم البنك عن طريق احدى الشركات بدولة قبرص.

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