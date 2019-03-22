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عالم
الجمعة 22/مارس/2019 - 06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة

الرئيس الصينى يأمر
وكالات
dostor.org/2561485

طالب الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الجمعة، بتنفيذ عملية إنقاذ شاملة وفتح تحقيق في انفجار بمصنع، مع ارتفاع حصيلة ضحاياه إلى 47 قتيلا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن شي أدلى بهذه التصريحات من إيطاليا، حيث يروج هناك لمبادرة الحزام والطريق.

وقال إنه يتعين على الصين اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحماية من حوادث المنشآت الصناعية، خاصة في صناعات خطرة مثل إنتاج الكيماويات وردد رئيس الوزراء لي كه تشيانج تصريحات مماثلة، حسب المصدر نفسه.

وقال القائدان إن الحكومة أرسلت فريقا لإدارة الطوارئ وممثلين من وزارة البيئة لرصد تأثير الانفجار.

ووقع الحادث بعد ظهر الخميس في مصنع "تيانجياي كميكال كامبني" للمبيدات الحشرية في مدينة يانتشنج بإقليم جيانجسو، ويعمل به 195 شخصا، لكن الحادث أثر على الشركات القريبة وأصيب 640 شخصا، من بينهم 90 في حالة خطيرة، وفقا لتلفزيون الصين المركزي.

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