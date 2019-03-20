مشاهدة مباراة العراق وسوريا كورة أون لاين | kora online بث مباشر مباراة العراق وسوريا
بث مباشر مباراة العراق وسوريا اليوم الاربعاء ضمن مباريات بطولة الصداقة الدولية العراق Vs سوريا.
تذيع مباراة العراق وسوريا قناتى العراقية الرياضية و الكأس 1 على ملعب البصرة الدولي بتعليق خالد الحدي (الكأس) .
موعد مباراة العراق وسوريا اليوم بث مباشر
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT .
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