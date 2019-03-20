القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
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12:38 م

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08:31 م

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08:24 م

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الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:18 م

بث مباشر| مباراة العراق وسوريا اليوم بدون تقطيع كورة ستار kora star

بث مباشر مباراة العراق
بث مباشر مباراة العراق وسوريا
dostor.org/2559697

بث مباشر مباراة العراق وسوريا اليوم الاربعاء ضمن مباريات بطولة الصداقة الدولية العراق Vs سوريا.

تذيع مباراة العراق وسوريا قناتى العراقية الرياضية و الكأس 1 على ملعب البصرة الدولي بتعليق خالد الحدي (الكأس) .

موعد مباراة العراق وسوريا اليوم بث مباشر

6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:00 مساءاً بتوقيت العراق .

5:00 مساءاً بتوقيت السودان .

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:00 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT .

وتتيح الدستور رابط سريع شغال بث مباشر مباراة العراق وسوريا كورة أون لاين بدون تقطيع لايف مجانا

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