بث مباشر| مباراة العراق وسوريا اليوم بدون تقطيع كورة ستار kora star
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مباراة العراق وسوريا اليوم الاربعاء ضمن مباريات بطولة الصداقة الدولية العراق Vs سوريا.
تذيع مباراة
العراق وسوريا قناتى العراقية الرياضية و الكأس 1 على ملعب البصرة الدولي بتعليق خالد
الحدي (الكأس) .
موعد مباراة العراق
وسوريا اليوم بث مباشر
6:00 مساءاً بتوقيت
السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت
مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت
فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت
الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت
سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت
لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت
العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت
السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت
اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت
ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت
تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت
الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت
المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت
الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت
البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت
سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت
الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت
قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت
موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت
جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت
جرينتش GMT .
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