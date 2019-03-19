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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:29 م

"مدبولي" يتابع مع وزير التموين استعدادات شهر رمضان

مدبولي يتابع مع وزير
محمد إبراهيم
dostor.org/2558497

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم، وأكد رئيس الوزراء ضرورة توافر السلع الأساسية بالأسواق، وكذا الرقابة المستمرة، بما يسهم في ضبط الأسواق.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة تفعيل البروتوكول الذي سبق توقيعه بين وزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية، بما يُسهم في زيادة عرض السلع والمنتجات الخاصة بالخدمة الوطنية بمنافذ وزارة التموين، سواء الأسماك، أو اللحوم، أو الخضراوات.

ووجّه بالعمل على زيادة أسواق الجملة الخاصة بالخضراوات والفاكهة، والتي ستُسهم في تخفيض الأسعار للمستهلكين، قائلا: "مُستعدون لتوفير الأماكن اللازمة؛ لإقامة أسواق جملة مثل سوق العبور في أكثر من مكان".

وأوضح الدكتور علي مصيلحي أن الوزارة لديها عدة محاور عمل استعدادا لشهر رمضان المعظم، حيث ستبدأ من الأسبوع المقبل ترتيبات معارض "أهلا رمضان" التي ستكون بكل المحافظات، ويتم ذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية، وجميع سلاسل الإمداد، وكذلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات الغذائية المنتجة للسلع الأساسية، وسيتم الإعلان عن أماكن إقامة معارض "أهلا رمضان" بعد مراجعتها، ولن تقل عن منافذ العام الماضي.

وشدّد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة الأرز، الفول، والمكرونة، اللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، الزيوت، والسمن، وكافة الاحتياجات الخاصة بشهر رمضان، مع ترتيب توقيتات تشغيل المخابز؛ بحيث تعمل حتى الساعة 11 مساءً، لتوفير الخبز للمواطنين.

وأضاف وزير التموين: تمّ توقيع بروتوكول بين الوزارة والأوقاف لإعداد "شنطة رمضان" وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن الاجتماعيّ.

وأشار إلى أنه تمّ تشكيل لجان من الرقابة التموينية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك؛ للمرور على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع المختلفة، وجودتها، وكذا أسعارها العادلة؛ بما يُسهم في ضبط الأسعار، أثناء الشهر الكريم.

وصرح بأنه سيتم تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لحقوق المستهلك، تحت رعاية رئيس الوزراء، يتم خلالها الاعلان عن اعتماد مركز تدريب سياسات حماية المستهلك محليا وإقليميا ودوليا، وكذا إطلاق نسخة مترجمة باللغات الاجنبية لقانون حماية المستهلك، فضلا عن إطلاق العديد من الخدمات المتعلقة بحماية المستهلك، ومنها الشاشات التفاعلية "المنافذ الإلكترونية"، وسيارات حماية المستهلك، بالإضافة إلى دليل الخدمات الخاص بحماية المستهلك.

وأكد وزير التموين سعى الدولة بكافة أجهزتها وجهاتها لاستكمال تنفيذ خطط وبرامج دعم وحماية حقوق المستهلك، والعمل على ضبط وتنظيم الأسواق؛ بما يلبى طموحات المواطنين ويحفظ صحتهم وسلامتهم.

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