تعذر سفر جناح الإسماعيلي لمعسكر المنتخب الأوليمبي في إسبانيا

يغادر محمد صادق صانع ألعاب النادي الإسماعيلي، مساء اليوم، إلى أسبانيا دون راحة للحاق ببعثة المنتخب الأوليمبي، فيما تعذر سفر وجيه عبد الحكيم جناح الفريق الأول لكرة القدم إلى إسبانيا للحاق بمعسكر المنتخب الأوليمبي المقام هناك تحضيرا لمواجهتي أمريكا وهولندا يومي 22 و26 من شهر مارس الجاري، لعدم استكمال أوراقه الخاصة.



ويأتي معسكر إسبانيا ضمن برنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



وكان اللاعبان قد شاركا أمس الأول السبت ضمن صفوف فريق الإسماعيلي أمام الإفريقي التونسي، والتي خسرها الدراويش بهدف دون مقابل في ختام مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا والتي احتل على ضوئها المركز الأخير في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين من تعادلين و4 هزائم.