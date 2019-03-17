مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر hd اليوم في الكونفدرالية
مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر hd اليوم في الكونفدرالية
مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر hd اليوم في الكونفدرالية
حرصت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أثناء جولتها التفقدية بمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، على كتابة جملة تعبر عن فخرها بالجهد المبذول من جانب الفريق الطبي والتطور الملحوظ فى مؤشرات ...
قال الدكتور نور الدين حسن عابدين مدير عام مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة، إن جولة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالمستشفى شملت المرور على قسم الاستقبال، والطوارئ، والأشعة التشخيصية والمرور ...
افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، أول جراج متحرك بالدقهلية، والذي يتسع لـ12 سيارة، في إطار سلسلة من الجراجات التي يتم تنفيذها حاليا وتصل سعة الواحد منها إلى 20 سيارة. ...