كورة ستار livehd7 مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يوتيوب yalla shoot بدون تقطيع | تابع لايف ماتش الزمالك
كورة ستار livehd7 مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يوتيوب yalla shoot بدون تقطيع | تابع لايف ماتش الزمالك
كورة ستار livehd7 مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يوتيوب yalla shoot بدون تقطيع | تابع لايف ماتش الزمالك
افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أعمال التطوير بمصانع شركة الدلتا لبنجر السكر بالحامول، بعد رفع كفاءة طاقة ...
حرصت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أثناء جولتها التفقدية بمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، على كتابة جملة تعبر عن فخرها بالجهد المبذول من جانب الفريق الطبي والتطور الملحوظ فى مؤشرات ...
قال الدكتور نور الدين حسن عابدين مدير عام مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة، إن جولة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالمستشفى شملت المرور على قسم الاستقبال، والطوارئ، والأشعة التشخيصية والمرور ...