مدرب ولفهرماتون يوضح أسباب الفوز على يونايتد

أوضح البرتغالي نونو سانتو، مدرب ولفرهامبتون الإنجليزي، أسباب فوز فريقه على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتأهل للدور قبل النهائي.



وقال سانتو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "حظينا بليلة رائعة، قدمنا أداء نموذجيًا مكننا من تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل".



وأضاف: "كنا منظمين ومميزين على مستوى التغطية الدفاعية، كما نجحنا في استغلال الفرص التي لاحت لنا وسجلنا منها هدفين".



وواصل: "سيَّرنا المباراة كما أردنا، كنا نبني الهجمات من الخلف، وأحيانًا أخرى نعتمد على الهجمات المرتدة وفقًا لسير المواجهة".



واختتم: "سعيد للغاية بمساندة الجماهير لنا، سمعنا أصواتهم وتشجيعهم وصراخهم على مدار المباراة، لقد كانوا رائعين مثل اللاعبين".