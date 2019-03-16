سيدة تناشد الرئيس الإفراج عن 9 ضباط قتلوا ابنها بالخطأ: "سامحتهم"

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مقطع فيديو لسيدة تناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن 9 ضباط، حكم عليهم بالسجن 7 سنوات، بسبب القتل الخطأ، مؤكدة أنها سامحتهم على قتل ابنها، وقبلت الدية.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن السيدة هي والدة الأب الذي قتل بالخطأ هو وابنه وابنته.

وأوضح أن الحادث يعود لعام 2014 حيث خرج 9 ضباط للقبض على مسجلين خطر، وكان لديهم مواصفات السيارة، لكن دخلت سيارة مشابهة، ونتج عنه قتل رجل وابنه وبنته، فاتهموا بالقتل الخطأ، وحكم عليهم 7 سنوات سجن.

ولفت إلى أنه خلال الاستئناف وصل أهالي الضباط لاتفاقات عرفية مع أهالي الضحايا ودفعوا دية، واستأنفوا ودفعوا 4.5 مليون جنيه بالتراضي، لكن محكمة النقض أيدت الحكم.