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السبت 16/مارس/2019 - 08:13 م

جبهة أخرى تحترق

جبهة أخرى تحترق
وليد طلعت
dostor.org/2554940

هذا صباحٌ كئيب
صباحٌ لا يعرفُ الأصدقاء
ولا يعرفونه
صباحٌ حيث لا طريقَ
ولا بحرَ
ولا سماءَ
ولا شوارعَ جانبية ذات أشجار
هذا صباحٌ كئيب
كيف لا
وأنا لا زلتُ هنا
لا أعرفنى..

جبهةٌ تلو جبهةٍ تحترق
تتبددُ أمانىَّ بالوجود الحقيقى
الذى يبدو أننى لا أستحقه
ولا أجيد العملَ من أجله
رغم كرامةٍ صوفيةٍ أوشكت أن تصيبنى
ربما أصابتنى حقا
وجنبتنى كارثةً محققةً فى عملىَ الكريه - إلا ممن أستمتعُ حقًا برعايتهم من مرضاى – أثناء مناوبةٍ طارئةٍ بلا نوم
(هاتفك أمامك لا ينطقُ
بينما يجدُّ أحدهم فى طلبِك
ويشكوك لترابِ الأرض)

تتوالى الحرائقُ
وأنا كصيادٍ أعمى
أتمسكُ فى مهاراتى السابقةِ
مكتفيًا بما نلته من جوائزَ
عساىَ أجد ما أتقوتُ عليه
ماذا لصيادٍ لا يصيدُ سوى الفناء
راحةً لا تجىء.

جبهةٌ تحترقُ
وجبهةٌ توشكُ
وأوجاعُ الجسدِ تسابقُ أوجاعَ القلب
فى حصدٍ ما تبقى من وقت
كلُّهم وراءَك
ينتظرون أن تبادرَ أنت كما اعتادوا
لم يتوصلوا بعدُ لما حدث
جبهةٌ تلو جبهة
تفقد حتى ما تبقى من مهاراتك
تصطدمُ رأسُك بصخرةِ وجودِك الشائهِ
وتتفتت فى آنيتهم للمرةِ الأخيرةِ
ربما بهذا فقط
يتذكرونك جميعًا يومًا ما
ويقصون شيئًا ما
عن جبهاتِك التى احترقت
واحدةٌ تلو الأخرى.

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