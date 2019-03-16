كورة اونلاين NowHD1 مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر yalla shoot يلا شوت يوتيوب| سريع ماتش الأهلي كورة ستار

يترقب عشاق النادى الأهلي، اليوم السبت، المواجهة الحاسمة أمام شبيبة الساورة الجزائري، على ملعب برج العرب الإسكندرية، فى ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كورة اونلاين NowHD1 مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر yalla shoot يلا شوت يوتيوب| سريع ماتش الأهلي كورة ستار

موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري والقنوات الناقلة





تنطلق مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي ان سبورتس 1 ( beIN SPORTS HD 1 ) ويعلق على اللقاء الثنائي المعلق المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ دراجي، كما ينقل التليفزيون المصري اللقاء على البث الأرضي "القناة الثانية والنيل للرياضة".

كورة اونلاين NowHD1 مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر yalla shoot يلا شوت يوتيوب| سريع ماتش الأهلي كورة ستار

موعد مباراة سيمبا التنزاني وفيتا كلوب والقنوات الناقلة