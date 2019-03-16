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السبت 16/مارس/2019 - 02:35 م

أسهم "فيسبوك" تهبط 5% بعد فيديو حادث نيوزيلندا الإرهابى

أسهم فيسبوك تهبط
وكالات
dostor.org/2554455

هبطت أسهم شركة "فيسبوك" بنسبة 5%، مسجلة أدنى مستوى لها فى 3 أشهر تقريبًا بعد فيديو نيوزيلندا المروع، والرحيل المفاجئ لرئيس المنتجات كريس كوكس، إضافة إلى الانتقاد الشديد الذى تعرضت له بسبب سوء تعاملها مع الخصوصية والتطرف والمحتوى السياسى، بعد بث فيديو الجريمة الإرهابية بالهجوم على مسجدين فى نيوزيلندا عبر "فيسبوك" قبل حذفه لاحقًا.

وكان كوكس، الذى يعد أبرز وجوه "فيسبوك" وعمل مع مؤسسها مارك زوكربيرغ لمدة 13 عامًا، يرأس فريق تطوير أعمال الشبكة الاجتماعية، وساعد فى تحديد نموذج الأعمال لخدمة التراسل الفورى واتس آب بعد الاستحواذ عليها قبل نحو 5 سنوات.

وكتب محللون فى "جى بى مورجان" JPMorgan فى مذكرة بحثية: "نعتقد أن كوكس لعب دورًا حاسمًا فى تأسيس مهمة وقيم وثقافة فيسبوك، وكان يحظى باحترام كبير داخل الشركة وخارجها، بما فى ذلك بواسطة وول ستريت".

وكوكس ليس المسئول الوحيد الذى قرر مغادرة فيسبوك، إذ سيغادر أيضًا كريس دانيلز، نائب رئيس واتس آب، ليُضاف إلى العديد من المسئولين الكبار الذين غادروا الشركة حديثًا، خاصةً من قسمى المنتجات والاتصالات.

يُشار إلى أن فيسبوك تواجه أيضًا، إلى جانب شركتى جوجل وتويتر، جولة أخرى من المناقشات العامة بشأن محاربة المحتوى المتطرف على منصاتها، أمس الجمعة، وذلك بعد أن قام مسلح ببث جريمة قتل نحو 50 مسلمًا وهم يصلون الجمعة فى أحد مساجد نيوزيلندا مباشرةً على فيسبوك، ثم أُعيد نشره على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية الأخرى، بما فى ذلك يوتيوب.

وقال كليمنت ثيبولت، المحلل فى منصة Investing.com للأسواق المالية العالمية: "البث المباشر لإطلاق النار فى نيوزيلندا سيثير بالتأكيد المزيد من الأسئلة بشأن التنظيم والتدقيق على فيسبوك".

وأضاف: "ساعد ذلك على توفير منصة للهجوم المروع اليوم، وسيتم بلا شك التشكيك فى تسهيل انتشار هذا".

وأدى قيام المسلح ببث جريمته على فيسبوك مباشرةً إلى تصاعد الدعوات من قبل الناشطين إلى أن تحرص فيسبوك على ضبط المحتوى الذى ينشر على شبكتها الاجتماعية، خاصةً أن البث المباشر للجريمة استمر لأكثر من 15 دقيقة.

وقال وزير الداخلية البريطانى، ساجد جاويد، إنه يتعين على شركات التواصل الاجتماعى اتخاذ إجراءات لوقف التطرف على قنواتها بعد إطلاق النار يوم الجمعة.

وكتب جاويد على تويتر: "أنتم "يوتيوب وجوجل وفيسبوك وتويتر" بحاجة فعلًا إلى بذل المزيد من الجهود لإيقاف الترويج للتطرف العنيف على منصاتكم".

وقالت شركات وسائل التواصل الاجتماعى إنها ستقوم بإزالة المحتوى الذى يتضمن إطلاق النار الجماعي، والذى تم نشره على الإنترنت فور وقوع الهجوم.

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