حبس مراقب أمن لتزوير مستندات خاصة بشركته فى الإسكندرية

قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس مراقب أمن فى إحدى الشركات 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتزوير محررات صادرة من الشركة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات المزورة وفحصها.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بورود بلاغ من مسؤولي الشركة بتزوير م.ع، 58 سنة، مراقب أمن، مستندات ومحررات منسوب صدورها للشركة.



وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وتبين قيام المتهم، باستغلال طبيعة عمله بالشركة وارتكاب أعمال غير مشروعة في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للشركة والموجه لعديد من الجهات الحكومية والخاصة.



وأضافت التحريات تزوير المتهم بيانات مرتب للعديد من زملائه من العاملين بالشركة المشار إليها أثبت فيها على غير الحقيقة تقاضيهم من الشركة مرتبات تتضاعف عن الذى يتقاضونه عشرات المرات لتقديمها لعدد من البنوك الوطنية والخاصة ليتمكنوا من الحصول على قروض ائتمانية تقدر بملايين الجنيهات بضمان تلك محررات مفردات المرتبات الغير حقيقية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار إذن من النيابة العامة، لضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.