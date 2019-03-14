القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
حوادث
الخميس 14/مارس/2019 - 01:44 م

"الداخلية" تضع شروط مرافقي كبار السن في حج القرعة

حج القرعة
حج القرعة
dostor.org/2552561

أعلنت وزارة الداخلية توقيتات إجراء القرعة بمديريات الأمن المختلفة، خلال الفترة من السبت الموافق 1632018، حتى الخميس الموافق 2132019.

ووضعت وزارة الداخلية شروط لمرافق كبار السن الفائزين فى القرعة وهي:

يشترط فى الفائز بحج القرعة ضمن نسبة الـ10% اصطحاب مرافق واحد فقط "ذكر أو أنثى" فى حالة تجاوزه سن الـ70 عامًا، مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفى حالة كون مقدمي الطلب كلاهما أكبر من 70 عامًا يجوز على سبيل الاستثناء إضافـة مرافـق ثالث لهما على أن يكون المرافق فى جميع الأحوال قـادرًا على رعايته من الناحية العمرية والصحية، وتطبق شروط الاستثناء للمرافق السابق ذكرها، ويتم استبدال المرافق فى حالة عدم توافر الشروط ويتم مناظرته.

وتجرى وزارة الداخلية القرعة أيام:

السبت الموافق 1632019
إجراء القرعة بمديريات أمن (الوادى الجديد - الشرقية - دمياط- الفيوم - مطروح ).

الأحد الموافق 1732019
إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط- القليوبية - بورسعيد - بنى سويف - الإسكندرية).

الإثنين الموافق 1832019
إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - شمال سيناء - الإسماعيلية - المنيا - البحيرة).

الثلاثاء الموافق 1932019
إجراء القرعة بمديريات أمن ( قنا - الدقهلية - السويس - كفر الشيخ ).

الأربعاء الموافق 2032019
إجراء القرعة بمديريات أمن التالية (الأقصر - الجيزة - البحر الأحمر- الغربية).

الخميس الموافق 2132019
إجراء القرعة بمديريات الأمن التالية (أسوان - القاهرة - جنوب سيناء- المنوفية ).

وذلك فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم حج القرعة لهذا العام (1440هـ 2019م).

اقرأ أيضًا
منذ يومين

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

منذ يومين

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ 4 أيام

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

الآن

وزير الداخلية يعفو عن 413 من نزلاء السجون

وزير البترول: مصر ركيزة أساسية لمستقبل الغاز في شرق المتوسط

4 وزراء يشاركون مدبولي جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

النيابة تستمع لأقوال 18 موظفًا بالسكة الحديد في "حادث محطة مصر"

ads
الأكثر قراءة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

أم تعذب طفلتها حتى الموت في دار السلام

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حالة الطقس.. تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

معسكر مغلق لسيدات طائرة الأهلي استعدادا للبطولة الأفريقية

مراون محسن يخضع للفحص الطبي اليوم

مدرب حرس مرمى الأهلي: لطفي موهوب ويمتلك خبرات كبيرة

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

أم تعذب طفلتها حتى الموت في دار السلام

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حالة الطقس.. تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

ads
كشكول

طبيب نفسي: الإحتفال بـ"عيد الام" فى المدارس نوع من التنمر لـ"الايتام"

وزير التعليم العالى يفتتح ويتفقد عددًا من المنشآت الجامعية ببني سويف

"إعادة التدوير وأهميتها في الحفاظ علي البيئة" ندوة بسياحة حلوان

BUE تعقد ندوة الحزام والطريق بحضور هالة السعيد.. الأحد المقبل

الكلية الفنية العسكرية تنظم دورة تدريبية على تصميم المواد المركبة

الأمصار

السعودية.. حريق بإحدى محطات مترو "الرياض"

6 قتلى في انفجار أنبوب غاز جنوبي إيران

عقد الدورة الثالثة لمؤتمر دعم مستقبل سورية والمنطقة في بروكسل

وثيقة تكشف حقيقة "الانقلاب" الذي افتعله أردوغان عام 2016

رئيس الوزراء الجزائري: نرفض أي تدخل خارجي وندافع عن حرية الشعب

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

انطلاق المبادرة العالمية للدراجات الهوائية في الكويت بمشاركة مصرية

دراسة: الطقس البارد يقلص طاقة بطارية السيارات الكهربائية

خبير ملكي بريطاني: ميجان ماركل شخصية صعبة التعامل

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎