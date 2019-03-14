"الداخلية" تضع شروط مرافقي كبار السن في حج القرعة

أعلنت وزارة الداخلية توقيتات إجراء القرعة بمديريات الأمن المختلفة، خلال الفترة من السبت الموافق 1632018، حتى الخميس الموافق 2132019.



ووضعت وزارة الداخلية شروط لمرافق كبار السن الفائزين فى القرعة وهي:



يشترط فى الفائز بحج القرعة ضمن نسبة الـ10% اصطحاب مرافق واحد فقط "ذكر أو أنثى" فى حالة تجاوزه سن الـ70 عامًا، مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفى حالة كون مقدمي الطلب كلاهما أكبر من 70 عامًا يجوز على سبيل الاستثناء إضافـة مرافـق ثالث لهما على أن يكون المرافق فى جميع الأحوال قـادرًا على رعايته من الناحية العمرية والصحية، وتطبق شروط الاستثناء للمرافق السابق ذكرها، ويتم استبدال المرافق فى حالة عدم توافر الشروط ويتم مناظرته.



وتجرى وزارة الداخلية القرعة أيام:



السبت الموافق 1632019

إجراء القرعة بمديريات أمن (الوادى الجديد - الشرقية - دمياط- الفيوم - مطروح ).



الأحد الموافق 1732019

إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط- القليوبية - بورسعيد - بنى سويف - الإسكندرية).



الإثنين الموافق 1832019

إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - شمال سيناء - الإسماعيلية - المنيا - البحيرة).



الثلاثاء الموافق 1932019

إجراء القرعة بمديريات أمن ( قنا - الدقهلية - السويس - كفر الشيخ ).



الأربعاء الموافق 2032019

إجراء القرعة بمديريات أمن التالية (الأقصر - الجيزة - البحر الأحمر- الغربية).



الخميس الموافق 2132019

إجراء القرعة بمديريات الأمن التالية (أسوان - القاهرة - جنوب سيناء- المنوفية ).



وذلك فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم حج القرعة لهذا العام (1440هـ 2019م).