Bein sports مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ فى دورى ابطال اوروبا بث حى مجانى

يطمح فريق ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، فى تجاوز عقبة بايرن ميونيخ، في أياب الدور الـ 16، من دوري أبطال أوروبا، خلال المباراة التى ستقام في ملعب أليانز أرينا اليوم الأربعاء 13 – 3 – 2019، فى مواجهة صعبة ، بعد التعادل السلبى فى مباراة الذهاب التى أقيمت قبل أسبوعين على ملعب أنفيلد

ويشعر جمهور الريدز بالارتياح عقب عودة ذاكرة التهديف لنجمي الفريق ساديو مانى وفارمينيو، بعد تمكن كلا منهما من أحراز هدفين فى مرمى بيرنلى، وعلى الرغم من غياب النجم المصرى محمد صلاح عن التهديف فى المباريات الخمس الأخيرة، إلا أن كلوب وصفه بـ"أفضل لاعب في الملعب" ضد بيرنلي.

وتمكن مانى من احراز ثمانية أهداف في مبارياته التسعة الأخيرة، فيما جاءت عودة فيرمينو للتهديف في الوقت المناسب، بعد فشله فى التسجيل خلال ست مباريات قبل يوم الأحد، ولكن ضعفه يعني أنه شارك بشكل مباشر في 100 هدف لليفربول تحت كلوب، مما يؤكد أنه الرجل الرئيسي، الذي يدور حوله خطط لعب ليفربول.