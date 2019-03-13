القاهرة : الأربعاء 13 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
مباريات
الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:58 م

Bein sports مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ فى دورى ابطال اوروبا بث حى مجانى

Bein sports مباراة
dostor.org/2551931

يطمح فريق ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، فى تجاوز عقبة بايرن ميونيخ، في أياب الدور الـ 16، من دوري أبطال أوروبا، خلال المباراة التى ستقام في ملعب أليانز أرينا اليوم الأربعاء 13 – 3 – 2019، فى مواجهة صعبة ، بعد التعادل السلبى فى مباراة الذهاب التى أقيمت قبل أسبوعين على ملعب أنفيلد
ويشعر جمهور الريدز بالارتياح عقب عودة ذاكرة التهديف لنجمي الفريق ساديو مانى وفارمينيو، بعد تمكن كلا منهما من أحراز هدفين فى مرمى بيرنلى، وعلى الرغم من غياب النجم المصرى محمد صلاح عن التهديف فى المباريات الخمس الأخيرة، إلا أن كلوب وصفه بـ"أفضل لاعب في الملعب" ضد بيرنلي.
وتمكن مانى من احراز ثمانية أهداف في مبارياته التسعة الأخيرة، فيما جاءت عودة فيرمينو للتهديف في الوقت المناسب، بعد فشله فى التسجيل خلال ست مباريات قبل يوم الأحد، ولكن ضعفه يعني أنه شارك بشكل مباشر في 100 هدف لليفربول تحت كلوب، مما يؤكد أنه الرجل الرئيسي، الذي يدور حوله خطط لعب ليفربول.

موضوعات متعلقة

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام بايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

كورة ستار بث مباشر مباراة bayern munich vs liverpool الان

Liverpool.. مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر لايف

صلاح أساسى.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر HD

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019

منذ 4 أيام

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ 4 أيام

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ أقل من شهر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

الآن

وزير الدفاع يلتقي نظيره التنزاني

الأخضر الإبراهيمي: لا خطر على صحة الرئيس الجزائري بوتفليقة

إخلاء سبيل 3 متهمين بـ"ألتراس أهلاوي"

بعد إهانته العنصرية.. دبلوماسي قطري يعرض رشوة على "سائق" لشراء صمته

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع (بث مباشر)

رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار

HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر livehd7 | live hd دوري ابطال اوروبا اليوم | كول كورة | كورة اون لاين

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال...(بث مباشر)

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. باحثان من عمان يحصلان على درجة الدكتوراه من جامعة دمياط

رياضة

فالفيردي يعلن تشكيل برشلونة أمام ليون.. "ميسي وسواريز وكوتينيو" في الهجوم

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

طارق مؤمن يتأهل للدور قبل النهائى لبطولة كانارى وارف للاسكواش

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع (بث مباشر)

رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار

HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر livehd7 | live hd دوري ابطال اوروبا اليوم | كول كورة | كورة اون لاين

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال...(بث مباشر)

ads
كشكول

وفد الجامعات الأفريقية في زيارة للأهرامات

وزير التعليم ينعي الطفلة رواية ضحية حادثة قطار محطة مصر

استقالة مدير الحسين الجامعي.. تهديدات باستقالات جماعية وعميد طب الأزهر يرد

تعرف علي منح تجارة عين شمس لتأهيل الطلاب لسوق العمل

"اللغة العربية و دعم الهوية" ثانى جلسات منتدي شباب الباحثين بألسن عين شمس

الأمصار

ماني يمنح ليفربول التقدم على بايرن ميونيخ

فتاة تقطع يديها لتحصل على أموال التأمين

بايرن ميونيخ يكشف عن تشكيله لمواجهة ليفربول الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بايرن ميونيخ

رئاسة الوزراء الجزائرية: لن نكرر أخطاء سوريا وليبيا

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

صديق الطيور الجارحة.. الدوانكى يكرس حياته لتربية الصقور (فيديو)

اكتشاف مقبرة رهبان وأثار أنشطة بشرية تعود لـ38 ألف عام بالصين

سرب من الدجاج يقتل "ثعلب" في فرنسا

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎