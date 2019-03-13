مشاهدة مباريات دورى ابطال اوروبا برشلونة وليون اليوم الاربعاء 13 مارس 2019 رابط سريع hd
لكل عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم وراغبي مشاهدة مباريات دورى ابطال اوروبا برشلونة وليون اليوم الاربعاء 13 مارس 2019 رابط سريع hd لكل أصحاب الباقات بث مباشر مباراة برشلونة وليون كورة لايف kora live
التشكيل المتوقع لفريق برشلونة
قائمة برشلونة شهدت انضمام اللاعب عثمان ديمبلي بعدما اطمأن المدرب إيرنستو فالفيردي مدرب الفريق الكتالوني على حالته حيث تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته في مباراة البلوجرانا الأخيرة أمام رايو فاييكانو، بينما غاب الثنائي رافينيا وتوماس فيرمايلين للإصابة.
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: سيميدو- بيكيه- لينجليه- ألبا
خط الوسط: بوسكيتس- روبيرتو- راكيتيتش- آرثر
وفي الهجوم: ميسي- سواريز
التشكيل المتوقع لفريق ليون
حراسة المرمي: أنتوني لوبيز
خط الدفاع: ليو دوبوا- مارسيلو أنطونيو- دينايير- فيرلاند ميندي
خط الوسط: ندومبيلي- حسام عوار- بيرتراند تراوري- ديباي
وفي الهجوم: فقير- موسى ديمبلي