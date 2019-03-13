مشاهدة مباريات دورى ابطال اوروبا برشلونة وليون اليوم الاربعاء 13 مارس 2019 رابط سريع hd

جامع الأزهر والإفتاء.. منزل الشيخ محمد المهدي مُهدد بالإزالة

بدأ سكان منزل الشيخ محمد المهدي العباسي، شيخ الأزهر خلال فترة حكم الخديوي توفيق، وأول من جمع بين مشيخة الأزهر والإفتاء، في محاولات متخفية لهدم المنزل على فترات متباعدة بعيدًا عن أعين وزارة الأوقاف ...