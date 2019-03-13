القاهرة : الأربعاء 13 مارس 2019
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الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
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أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

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حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

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مباريات
الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:54 م

مشاهدة مباريات دورى ابطال اوروبا برشلونة وليون اليوم الاربعاء 13 مارس 2019 رابط سريع hd

مشاهدة مباريات دورى
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لكل عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم وراغبي مشاهدة مباريات دورى ابطال اوروبا برشلونة وليون اليوم الاربعاء 13 مارس 2019 رابط سريع hd لكل أصحاب الباقات بث مباشر مباراة برشلونة وليون كورة لايف kora live
التشكيل المتوقع لفريق برشلونة
قائمة برشلونة شهدت انضمام اللاعب عثمان ديمبلي بعدما اطمأن المدرب إيرنستو فالفيردي مدرب الفريق الكتالوني على حالته حيث تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته في مباراة البلوجرانا الأخيرة أمام رايو فاييكانو، بينما غاب الثنائي رافينيا وتوماس فيرمايلين للإصابة.
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: سيميدو- بيكيه- لينجليه- ألبا
خط الوسط: بوسكيتس- روبيرتو- راكيتيتش- آرثر
وفي الهجوم: ميسي- سواريز
التشكيل المتوقع لفريق ليون
حراسة المرمي: أنتوني لوبيز
خط الدفاع: ليو دوبوا- مارسيلو أنطونيو- دينايير- فيرلاند ميندي
خط الوسط: ندومبيلي- حسام عوار- بيرتراند تراوري- ديباي
وفي الهجوم: فقير- موسى ديمبلي

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