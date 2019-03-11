صحيفة توضح سبب خلو غرفة حكام الفيديو فى مباراة الريال وبلد الوليد

ثارت حالة من الجدل، بعدما ألغى الحكم خيسوس خيل مانزانو الذي أدار مباراة بلد الوليد وريال مدريد، في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، وذلك بعدما ألغى هدفين لأصحاب الأرض بداعي التسلل، بعد الرجوع لحكم الفيديو الذي ظهرت غرفته فارغة على شاشات التلفاز.



وحقق ريال مدريد فوزا كبيرا على مضيفه بلد الوليد، بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" المدريدية، فإن طاقم تحكيم الفيديو كان موجودا بالفعل عندما قرر إلغاء الهدفين، لكن في غرفة أخرى، بخلاف التي ظهرت على شاشات التلفاز.



يذكر أن بلد الوليد أضاع ركلة جزاء، فضلا عن عدم احتساب هدفين وذلك خلال أول نصف ساعة فقط من المباراة، ليلفت الريال من هزيمة ثقيلة.