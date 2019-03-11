القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
رياضة
الإثنين 11/مارس/2019 - 02:01 ص

صحيفة توضح سبب خلو غرفة حكام الفيديو فى مباراة الريال وبلد الوليد

صحيفة توضح سبب خلو
وكالات
dostor.org/2548342

ثارت حالة من الجدل، بعدما ألغى الحكم خيسوس خيل مانزانو الذي أدار مباراة بلد الوليد وريال مدريد، في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، وذلك بعدما ألغى هدفين لأصحاب الأرض بداعي التسلل، بعد الرجوع لحكم الفيديو الذي ظهرت غرفته فارغة على شاشات التلفاز.

وحقق ريال مدريد فوزا كبيرا على مضيفه بلد الوليد، بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" المدريدية، فإن طاقم تحكيم الفيديو كان موجودا بالفعل عندما قرر إلغاء الهدفين، لكن في غرفة أخرى، بخلاف التي ظهرت على شاشات التلفاز.

يذكر أن بلد الوليد أضاع ركلة جزاء، فضلا عن عدم احتساب هدفين وذلك خلال أول نصف ساعة فقط من المباراة، ليلفت الريال من هزيمة ثقيلة.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

الآن

براتب يصل لـ 2600 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن توفير 200 فرصة عمل

أحمد فتوح: جروس وراء رحيلى عن الزمالك.. وعبدالله جمعة أحسن منى

الباز يكشف الفرق بين المدنيين والعسكريين في تولي الوظائف (فيديو)

مصدر أمني يفجر مفاجأة حول جثث الأطفال الثلاثة المقتولين على يد والدهم بالمرج

ads
الأكثر قراءة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية .. مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر الان .. البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون العرب رسميًا

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا Yalla Shoot كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | الاسطورة | جول كورة

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

أحداد عن وقوفه على الكرة: ردًا على تصرفات مدرب جور ماهيا

سيرينا وليامز تنسحب من مباراتها فى إنديان ويلز

سولارى يكشف موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

نجم الساعة

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام الإرهاب

الأكثر قراءة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية .. مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى بث مباشر الان .. البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون العرب رسميًا

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا Yalla Shoot كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | الاسطورة | جول كورة

ads
كشكول

وفد بجامعة عين شمس يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثون للقوات المسلحة

علوم الأزهر تكرم "خوارزمي العصر " الفائز بجائزة نكروما

"هي والحداثة" معرض جديد برحاب فنون جميلة حلوان

بدء تفعيل مشاركة طلاب طنطا في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار

غدًا.. بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة وجامعة عين شمس

الأمصار

تعرف على المواطن السعودي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة

"الأسد": الحرب على سوريا أصبحت اقتصادية وشبيهة بالحصار

10 معلومات عن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد أشتية

بطريقة مثيرة للجدل.. اللاجئة السعودية رهف القنون تحتفل بيوم المرأة العالمي

في أول تصريح له.. اشتيه يكشف طبيعة الحكومة الفلسطينية الجديدة

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

7 نصائح.. كيف تحمى عظامك مع تقدمك فى العمر؟

فيديو لطائرة تتعرض لمطبات هوائية وانهيار الركاب

الأمن يعثر على زوجين إيطاليين فقدا في جبال باكستان

مباريات
الصحة

الحصبة تعود من جديد.. ومراكز طبية: العام الحالي هو الأسوأ في عدد الإصابات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎