القاهرة : الأحد 10 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
مباريات
الأحد 10/مارس/2019 - 08:09 م

يلا شوت الجديد | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر | كورة ستار | بين ماتش

يلا شوت الجديد | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر | كورة ستار | بين ماتش

مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا
عبدالله شريف
dostor.org/2548060

تتجه أنظار المصريين لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم في التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، لقاء في منتهى الصعوبة على الفارس الأبيض الذي سيتسلح بملعبه وجمهوره للانقضاض على صدارة ترتيب المجموعة، وسنخصص هذا المقال لتضمين رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني كورة اون لاين بث مباشر يوتيوب قبل انطلاقها بوقت وشيك.

كورة اونلاين مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر yalla shoot يلا شوت حصري| ماتش الزمالك ضد غورماهيا الكيني دون تقطيع| سريع مباشر 7sry بين سبورت
كورة اونلاين مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر yalla shoot يلا شوت حصري| ماتش الزمالك ضد غورماهيا الكيني دون تقطيع| سريع مباشر 7sry بين سبورت
الزمالك وجورماهيا بث مباشر كورة اون لاين bein sport hd 1، على المستوى المحلي يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري بقيادة المدير الفني كريستيان جروس، حيث يأمل في مواصلة العمل الجيد على المستوى القاري أيضاً، وسيكون ذلك عبر بوابة الفريق الكيني، حيث يأتي بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة بخمس نقاط، وسنرصد لكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا اونلاين كورة ستار kora online قبل بداية المواجهة.

الزمالك وجورماهيا بث مباشر يوتيوب يلا شوت، سيكون عشاق الفريق الأبيض على موعد مع مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا مباشرة اليوم ببرج العرب، سواء من خلال شاشات التلفاز أو عبر روابط بث مباشر للمباراة كورة ستار لايف والتي سنوفر أحداها بجودة فائقة بالتعليق العربي.

موضوعات متعلقة

كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا مباشر kooora اليوم | شاهد مباراة الزمالك اليوم

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك الآن شاهد نقل يوتيوب ماتش الزمالك مباشرة (Zamalek) كورة ستار الكونفدرالية الافريقية

بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا يوتيوب

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية

اقرأ أيضًا
منذ يوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ يوم

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ اسبوع

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ أقل من شهر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ أقل من شهر

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

الآن

"مدبولي" يلتقي رئيس عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا فى "بوش" الألمانية

مدرب الأهلي: موقفنا صعب بدوري أبطال أفريقيا

طائرة بوتفليقة تقلع من جنيف عائدة إلى الجزائر

"الأزمات والكوارث" ينفذ تدريبا ميدانيا على إخلاء المدارس والمعاهد الأزهرية في حالات الطوارئ

ads
الأكثر قراءة

عبد العال لـ"النواب": "بكرة في أكثر من 4 قوانين.. لازم تحضروا"

صدق أو لا تصدق.. مهاجم الأهلي بديل علي لطفي في حراسة المرمى

"كهربا " بديلا.. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام جورماهيا الكيني

طائرة بوتفليقة تصل مطار بوفاريك العسكري بالجزائر

ألبومات الصور

لليوم السادس.. توافد المرشحين لشغل الوظائف المؤقتة بتعليم كفر الشيخ (صور)

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يلتقى رئيس مجمع المحاكم لبحث عدد من الملفات

بالصور.. تزايد أعداد الناخبين على لجان الانتخابات التكميلية بأشمون

الوفد اليابانى من قناة السويس: ضخ استثمارات جديدة فى مصر

رياضة

اهداف مباراة ليفربول اليوم

ملخص مباراة liverpool اليوم

هدفان قبل النهاية يحافظان على السجل المثالي لشينتشين في الدوري الصيني

نجم الساعة

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام الإرهاب

الأكثر قراءة

عبد العال لـ"النواب": "بكرة في أكثر من 4 قوانين.. لازم تحضروا"

صدق أو لا تصدق.. مهاجم الأهلي بديل علي لطفي في حراسة المرمى

"كهربا " بديلا.. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام جورماهيا الكيني

طائرة بوتفليقة تصل مطار بوفاريك العسكري بالجزائر

ads
كشكول

شمال سيناء الأزهرية تختتم مسابقة اللياقة البدنية

ندوات لتنمية الوعي السياسي لدى شباب جامعة المنيا

حلوان تنظم بطولة الجامعات المصرية الـ46 لألعاب القوى والملاكمة

تعليم الإسكندرية يستهدف تدريب 120 مدربا على دليل الأول الابتدائي

الأخلاق تسقط من معايير اختيارات المعلم المثالى بالمعاهد الأزهرية

الأمصار

10 معلومات عن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد أشتية

بطريقة مثيرة للجدل.. اللاجئة السعودية رهف القنون تحتفل بيوم المرأة العالمي

في أول تصريح له.. اشتيه يكشف طبيعة الحكومة الفلسطينية الجديدة

عباس لرئيسة حزب إسرائيلي: نمد يدنا لأي حكومة تدعم حل الدولتين

بعد 31 عاما.. العراق يسترد 12 مليون يورو من إسبانيا

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

فيديو لطائرة تتعرض لمطبات هوائية وانهيار الركاب

الأمن يعثر على زوجين إيطاليين فقدا في جبال باكستان

وفاة الملاكمة فريدا ابنة جورج فورمان في ظروف غامضة

الصحة

الحصبة تعود من جديد.. ومراكز طبية: العام الحالي هو الأسوأ في عدد الإصابات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎