كورة اونلاين يلاشوت مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر yalla shoot يلا شوت حصري| ماتش الزمالك ضد غورماهيا الكيني

ا ستقر السويسرى كرستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على استخدام محمود كهربا صانع ألعاب الفريق، كورقة رابحة خلال مواجهة جورماهيا الكينى، المقرر انطلاقها فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى للزمالك، أن جروس استقر بنسبة كبيرة على جلوس كهربا على مقاعد البدلاء أمام جورماهيا، واستخدامه كورقة رابحة وفقًا لسير أحداث اللقاء، كما استقر على الدفع بالمغربى حميد أحداد أساسيًا خاصة بعدما تألق فى المباراة الماضية أمام بترو أتليتكو الأنجولى وأحرز هدف الفوز لفريقه.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة المركز الثالث برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ويأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.