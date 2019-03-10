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الأحد 10/مارس/2019 - 06:30 م

الان الشوط الاول بث مباشر مباراة ارسنال ومان يونايتد bein sports كورة ستار

الان الشوط الاول
dostor.org/2547863

يواجه فريق مانشستر يونايتد و نظيره ارسنال اليوم الاحد 10 مارس 2019 ضمن مباريات الدورى الانجليزى بث مباشر كورة لايف

موعد مباراة مانشستر يونايتد وارسنال والقنوات الناقلة

في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة تقام مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر دون انقطاع عبر قناة 2 Bein sports hd   بث حى مباشر حصري مجانا مباراة مانشستر يونايتد وارسنال

التشكيل المتوقع لفريق مان يونايتد :

حراسة المرمى: ديفيد دي دخيا

خط الدفاع: أشلي يونج ، فيل جونز ، فيكتور ليندلوف ، لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش ، فريد ، بول بوجبا.

خط الهجوم: بيريرا ، ماركوس راشفورد، روميلو لوكاكو.

التشكيل المتوقع لفريق ارسنال : 

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: مصطافي ، سوكراتيس ، كوسيليني ، كولاسيناك

الوسط: جندوزي ، تشاكا ، أيوبي

الهجوم: أوزيل ، مخيتاريان ، لاكازيت.

وتتيح الدستور رابط سريع شغال مجانا بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وارسنال في الدورى الانجليزى اليوم بدون تقطيع


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