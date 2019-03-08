كورة ستار بث مباشر مباراة "الاسماعيلى ومازيمبي" اليوم - مشاهدة الاسماعيلى لايف bein sports

يواجه فريق الاسماعيلى نظيره مازيمبي اليوم الجمعة 7/3/2019 ضمن مباريات دورى ابطال افريقيا يلا شوت yalla shoot

في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة و 7 بتوقيت السعودية تذاع مباراة الاسماعيلى ومازيمبي في دورى ابطال افريقيا عبر قناة بى ان سبورتس bein sports كورة لايف

يحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال 9 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط .

وتعد المواجهة تحصيل حاصل بالنسبة للدراويش بعد فقدانه الأمل فى التأهل إثر حصوله على نقطة وحيدة من خوض 4 مباريات.



