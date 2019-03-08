سجن 94 عاما لزوجين صورا نفسيهما وهما يغتصبان طفلين

قضت محكمة أمريكية بسجن زوجين لمدة تصل في الإجمال إلى 94 عاما لقيامهما بعملية اغتصاب طفلين وتصويرهما بشريط فيديو لهذه العملية الشنيعة.



وقررت محكمة في مقاطعة أونسلو بولاية نورث كارولينا سجن ماثيو ماينارد وديان ماكراكن ماينارد، 47 عاما لكل منهما بعد اعترافهما باغتصاب طفلين يبلغان من العمر 13 عاما.



وبحسب صحيفة "ميترو" البريطانية، استخدم الزوجان هاتفا ذكيا لتصوير جريمتهما، ثم حملا لقطات الفيديو على موقع تخزين في الإنترنت.



وعلمت الشرطة بوجود لقطات إباحية لأطفال في منزل الزوجين، لكن المحققين لم يحددوا كيف علموا بذلك ولم يكشفوا عن هوية الطفلين حماية لهما.



وقال المدعي العام لمقاطعة أونسلو، إرني لي: "هذه هي أنواع الجرائم التي تصدم الضمير، ونحن نستخدم كمية كبيرة من الموارد لمقاضاة هذه الجرائم".