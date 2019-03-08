رحيل دى فرانشيسكو يقرب رانييرى من العودة إلى روما

اقترب كلاوديو رانييري، المدير الفني السابق لفريق فولهام الإنجليزي، من العودة لقيادة روما الإيطالي بعد إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو من تدريب "الجيالورسي"، عقب خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.



وودع روما دوري الأبطال من دور الـ16 على يد بورتو، عقب خسارته بنتيجة 1-3 في مواجهة الإياب، علمًا بأنه فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.



ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي إيطاليا"، فإن رانييري اقترب بقوة من قيادة روما، عقب رحيل دي فرانشيسكو، لافتة إلى أن إدارة "الجيالورسي" تثق كثيرًا بقدرات المدرب الإيطالي، لإعادة الفريق إلى مستواه المعهود.



وأشار المصدر، إلى أن رانييري سيتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم فقط، وحال تحسن نتائج الفريق سيتم تعيينه بشكل دائم، وإذا حدث العكس فسيتولى منصبًا إداريًا في الفريق.



وتولى رانييري القيادة الفنية لفريق روما من 2009 حتى 2011، ولم يتوج معه بأي ألقاب.



يذكر أن رانييري أقيل من تدريب فولهام بعد سلسلة من النتائج السيئة مع الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.