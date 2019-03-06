يلا شوت | كورة ستار - مشاهدة بث مباشر مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان - كورة لايف
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 3/6/2019 باريس سان جيرمان Vs مانشستر يونايتد فى بطولة دورى ابطال اوروبا كورة أون لاين
بي ان سبورت 1 تذيع مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم كورة ستار والتى تقام على ملعب حديقة الأمراء بتعليق حفيظ دراجي وعلي محمد علي كورة لايف
فى تمام الساعة 10 مساء تذاع مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم فى دورى ابطال اوروبا يلا شوت
موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT