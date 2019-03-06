بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد اليوم 6/3/2019 يلا شوت | دورى ابطال اوروبا

محافظ سوهاج يكرم عددًا من المشاركين بحملة "100 مليون صحة"

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يضع الصحة والتعليم نصب عينيه، ويبدي لهم اهتمامه الأكبر، مشيدًا بالإقبال الكبير للمواطن السوهاجي على المسح الطبى الشامل ...