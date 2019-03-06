"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

أكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إن السوق الصينية من الاسواق الكبيرة والواعدة للمصدرين المصريين، خاصة بعد نجاح الصادرات الزراعية المصرية فى السوق الصينية، لافتا إلى أن واردات الصين من دول العالم تبلغ ما قيمته 2.4 تريليون دولار سنويًا.



وأوضح النجاري أن الصادرات المصرية إلى السوق الصينية بلغت 1.5 مليار دولار، لافتا إلى أن الصادرات البترولية تمثل 60% من اجمالي الصادرات المصرية إلى الصين.



وقال إن جمعية رجال الأعمال تستهدف من خلال علاقاتها الدولية مع الصين نمو الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية بنسب تترواح ما بين 15% و20%، خاصة بعد نجاح صادرات الموالح.



وكشف النجاري عن التفاوض حاليًا لتصدير التمور والعنب المصري إلى الصين، مشددًا على أهمية تشجيع الاستثمارات الصينية فى مصر خاصة وأن استثماراتها الخارجية تبلغ 130 مليار دولار فى حين نصيب مصر منها ضعيف جدًا.



جاء ذلك خلال لقاء وفد صيني مع جمعية "رجال الأعمال المصريين".



