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الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:04 م

يوتيوب - بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا Barcelona يلا شوت

يوتيوب - بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا Barcelona يلا شوت

بث مباشر مباراة برشلونة
بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا
الدستور مباشر
dostor.org/2542640

يدخل برشلونة الإسباني بأغلب اللاعبين الإحتياطي خلال تلك المواجهة علي امل تحقيق اللقب الذي يعتبر مهم لمشجعي نادي برشلونة الكتالوني وجدير أن برشلونة عاد لكتالونيا بعد إنتصار كبير علي نادي ريال مدريد بنتيجة 1-0 في قمة الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني ويريد نيل اللقب من جيرونا الذي يطمح هو الاخر في تحقيق اللقب .

وكان برشلونة قد فاز بهذه الكأس في العام الماضي بعد فوزه على إسبانيول بركلات الترجيح.

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وسيستغل إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، مباراة كأس السوبر الكتالوني، من أجل منح بعض الدقائق للاعبين الذين شاركوا قليلًا مع الفريق هذا الموسم، وسيكون توديبو على موعد مع افتتاح مشاركاته مع البارسا.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا:
تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة والمُعلق:
تُذاع هذه المباراة المرتقبة فقط عبر القناة الرسمية لنادي برشلونة، مصحوبة بتعليق إسباني.

قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا:
أعلن المدرب "إرنستو فالفيردي" قائمة البلوجرانا المستدعاة لمواجهة جيرونا في مباراة الليلة حيث قرر استبعاد العديد من النجوم الأساسيين وسيعتمد بشكل كبير على لاعبي الفريق الرديف.

تشكيل برشلونة:
حراسة المرمى: سيليسين.

خط الدفاع: موسى واجي، شاومي، أومتيتي، ميراندا.

خط الوسط: آلينا، فيدال، ريكي بويج.

خط الهجوم: مالكوم، بواتينج، كوتينيو.

كأس السوبر الكتالوني هي مسابقة يقوم الإتحاد الكتالوني لكرة القدم بتنظمها منذ عام 2014 للأندية التي تقع في إقليم كتالونيا وتقام المباراة بين أفضل فريقين في كتالونيا أو الفرق التي تقدم أدء جيد في الدوري الإسباني وإختار الإتحاد الكتالوني نادي جيرونا للمرة الثانية علي التوالي وجدير ان نادي جيرونا فاز علي الريال والبرشا في الدوري هذا الموسم ويقدم عطاء كبير منذ صعودة لدوري .




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