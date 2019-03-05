بث مباشر| مباراة ريال مدريد وأياكس في دوري أبطال أوروبا

يستقبل فريق ريال مدريد الأسباني نظيره أياكس أمستردام الهولندي، بعد قليل، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.









وسيصب الريال كامل تركيزه على اللقاء، بعد أن تحطم موسمه في الليجا والكأس بهزيمتين متتاليتين أمام برشلونة، ويمني النفس للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، كوسيلة وحيدة لإنقاذ ما تبقى من موسمه المتعثر.









ويعاني بطل أوروبا في آخر 3 مواسم من أزمة هجومية، إذ هز الشباك مرة واحدة من اللعب المفتوح في آخر 4 مباريات.









وينتظر الفريق الهولندي مهمة صعبة للغاية بعد خسارة لقاء الذهاب في يوهان كرويف أرينا بهدف مقابل اثنين، مما يعني حاجة فريق المدرب تن هاج إلى تحقيق أسبقية بنفس النتيجة من أجل تمديد المباراة للأوقات الإضافية أو الفوز بفارق هدف بنتيجة أكبر أو بفارق هدفين من أجل المرور إلى الدور التالي.