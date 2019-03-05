القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:57 م

يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر
01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
مباريات
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:16 م

اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون

اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون

اونلاين | HD كورة
dostor.org/2541878

اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون

يلا شوت ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر yalla shoot بث مباشر ريال مدريد  تبدأ مباراة العودة في ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا بين فريقى ريال مدريد وأياكس أمستردام، يلا كورة ريال مدريد وأياكس أمستردام – yallakora وتقام المباراة مساء الثلاثاء 5/3/2019 على ملعب سنتياغو برنابيو، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام كورة اون لاين – kora online الاسطورة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام – livehd7 ويسعى الريال لتكرار انتصار وتخطى منافسه والتقفز نحو دور ال8، بينما يأمل فريق أياكس لخطف فوز وتحقيق معجزة لتخطى المنافس، اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر (لحظة بلحظة).. تابعونا الآن.

اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام
بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام كووورة ريال مدريد وأياكس أمستردام – kooora يلعب فريق الريال في لقاء الإياب بثمن نهائى دورى أبطال أوروبا، الاسطورة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام – livehd7 ويأمل الميرنجى في تحقيق انتصار كبير بالمباراة المرتقبة، كما يسعى لخطف فوز يضعه كأول المتأهلين لربع نهائى البطولة، الامبراطورية بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام – embratoria ويطمح الملكى في مصالحة جماهيره بعد وداعه كأس الملك وابتعاده كثيرا عن لقب الدورى والمنافسة في البطولة الوحيدة والأشرس.

موعد لقاء الإياب بين الريال وأياكس
بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام كول كورة – cool kora تقام مباراة العودة في دور ثمن نهائى أبطال أوروبا بين فريقى الريال وأياكس يوم الثلاثاء 5/3/2019، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام كول كورة – cool kora وتنطلق صافرة الحكم في الساعة 22:00 مساء بتوقيت القاهرة، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام في الجول – filgoal وفي الساعة 23:00 بالتوقيت السعودى الدولى، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام البطولة – elbotola وفي الساعة 20:00 بالتوقيت الدولى لغرينتش.
اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون
القنوات الناقلة للقاء الريال وأياكس
بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بين ماتش – bein match بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام البطولة – elbotola تنقل مباراة الريال وأياكس في إياب دور ثمن نهائى أبطال أوروبا على قنوات bin sport hd1، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام في الجول – filgoal كما يذاع استوديو تحليلى كبير يضم العديد من النجوم للتعليق على أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.

رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام
حدث الصفحة في حالة انقطاع البث المباشر ليعود البث مرة اخرى
في حالة توقف البث إضغط هنا لتحديث المشغل
اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون
بث مباشر لمباراة ريـال مدريد وأياكس بجودة عالية .. بث مباشر ريـال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريـال مدريد وأياكس .. بث مباشر الريـال وأياكس .. مشاهدة مباراة الريـال وأياكس .. مشاهدة مباراة الريـال اليوم .. مشاهدة مباراة الريـال بث مباشر

وكان ريال مدريد قد تأهل في صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، من الفوز في 4 مباريات وخسارة لقائين، الامبراطورية بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام – embratoria وكان الريال قد ودع كأس ملك إسبانيا على يد عدوه اللدود فريق برشلونة بنتيجة 4-1 في مجموع اللقائين، كورة ستار بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام – kora star كما خسر في أخر مواجهاته الاستعدادية على يد نفس الفريق بنتيجة 1-0 في الدورى.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بين ماتش – bein match يدخل فريق أياكس أمستردام الهولندى في لقاء إياب ثمن نهائى دورى الأبطال الحاسم، كورة ستار بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام – kora star ويطمح فريق المحاربين في تحقيق ريمونتادا تاريخية وخطف انتصار مثير لاستكمال المشوار في البطولة، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بين ماتش – bein match كما يسعى لتحقيق فوز كبير خارج أرضه وضمان التأهل ووضع قدمه لأول المتأهلين رسميا في ربع نهائى البطولة الأوروبية.
اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون

موضوعات متعلقة

كوورة لايف بث مباشر مباراة ريال مدريد واياكس امستردام مشاهدة مباراة real madrid

بث مباشر- مباراة ريال مدريد واياكس امستردام كوورة أون لاين koora online

مباشر الان مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر امستردام ابطال اوروبا yalla shoot

يلا شوت ريال مدريد الان بث مباشر مباراة الريال واياكس امستردام كورة لايف

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعتين

يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر

منذ 3 أيام

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ 3 أيام

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ اسبوع

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ اسبوع

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

منذ أقل من شهر

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

الآن

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد زيارة استمرت لساعات

حبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

"مدبولي" يناقش خطة تعزيز التعاون مع دول شرق إفريقيا

بدء الاجتماع الوزاري المصري التونسي الجزائري حول ليبيا بالقاهرة

ads
الأكثر قراءة

حبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

"البدري" يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم لايف HD | كوره لايف مباراة الريال ضد أياكس على قناة Beoutq

ألبومات الصور

بالفيديو.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية

خلال لقاء مع المواطنين.. محافظ الغربية يوجه بصرف مساعدات مالية وتوفير فرص عمل

"قومى المرأة" فى بنى سويف يواصل حملات طرق الأبواب

مناقشة "لأنى رجل" مع طلاب الثروة السمكية بجامعة السويس (صور)

رياضة

تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة real madrid vs ajax اليوم

تردد قناة bein sports لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس

تحسن حالة سامي خضيرة بعد معاناته من مشكلة في القلب

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

حبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

"البدري" يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم لايف HD | كوره لايف مباراة الريال ضد أياكس على قناة Beoutq

ads
كشكول

ألسن عين شمس تحتفل بيوم المترجم العالمي

افتتاح الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة

«المحرصاوي» يطمئن على صحة عامل بإعلام الأزهر سقط من القطار

بعد دعوات الطيب.. رئيس المنوفية الأزهرية: مهمتنا التعايش السلمى

غداً...انطلاق بطولة الجمهورية للجمباز للمرحلة الإعدادية الأزهرية

الأمصار

من خلالها مساعدات اقتصادية.. فلسطين توقع مذكرة تفاهم مع إندونيسيا

منظمة: النساء يشغلن ربع عدد النواب في البرلمانات حول العالم

العاهل الأردني يتوعد بمحاسبة مسربي المعلومات والوثائق الرسمية

البيان الختامى لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا

دون تدخلات خارجية.. وزير خارجية تونس يشدد على أهمية الحل السلمى لأزمة ليبيا

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

"ناسا" تجري أول عملية "سير في الفضاء" مكونة من السيدات فقط

كلب يحبط عمليات تهريب أموال طائلة

علماء مكسيكيون يعثرون على قطع أثرية لحضارة المايا في كهف

الصحة

متبرع الخلايا الجذعية ينقذ مريض الإيدز

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎