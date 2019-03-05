بث مباشر مباراة ريال مدريد واياكس امستردام اونلاين يلا شوت جوال yalla shoot

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بث مباشر مباراة ريال مدريد اياكس امستردام yalla shoot، تلك المباراة هي هامة للفريقين من اجل التأهل إلي دور الثمانية، ونتيجتها ستحدد ما ستكون عليه مباراة الإياب، وستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وسوف تقام في العاصمة الهولندية أمستردام، وسنوفر لكم رابط مشاهدة ماتش الريال والأتلتيكو يلا شوت kooralive بدون تقطيع قبل بدايته بدقائق.

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