يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر اليوم 5-3-2018 في بطولة دورى الابطال الاوروبى، البث الحي المباشر مشاهدة مباريات اليوم اون لاين بدون تقطيع، حيث ينقل لكم موقع كورة اون وصباح مصر مشاهدة مباراة ريال مدريد مع أياكس أمستردام بث مباشر لايف اليوم في اطار منافسات دورى ابطال اوروبا.

ويتطلع ريال مدريد في مواجهة اليوم، لتخطي الإهانة التي تعرض لها من غريمه التقليدي برشلونة، بعدما ألحق به الهزيمة الثانية على التوالي بملعبه ووسط جماهيره في أقل من 72 ساعة.

وودع المرينجي بطولة كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة بنتيجة 3-0 في الإياب يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يخسر الكلاسيكو الثاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما السبت، الماضي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر اليوم اون لاين دورى ابطال اوروبا, البث المباشر مشاهده مباريات ريال مدريد مع أياكس أمستردام, فى نقل مباشر يوتيوب على موقع كورة اون وصباح مصر في منافسات دورى الابطال الاوروبى في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه الحادية عشر مساء بتوقيت مكه مباشر.