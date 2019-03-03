"الآثار": ترميم مقبرتي الورديان بكوم الشقافة بالإسكندرية

قامت وزارة الآثار بأعمال إعادة تركيب وترميم مقبرتي الورديان مقبرة رقم G990، ومقبرة رقم G989، بمنطقة آثار كوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية واللتان كانتا معروضتان بحديقة المتحف اليوناني الروماني وتم تفكيكها ونقلهما إلي منطقة آثار كوم الشقافة عام ٢٠٠٩ في إطار مشروع تطوير وترميم المتحف.

وأوضح غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للصيانه والترميم - فى تصريح اليوم الأحد - أن أعمال إعادة التركيب والترميم تمت طبقا للأساليب العلمية المتبعة وهى توثيق الوضع الراهن والاطلاع على تقارير الفك وكافة اعمال التوثيق التي اتبعت وقت الفك سواء من جبل الورديان أو المتحف اليوناني الروماني مع استخدام مونات البناء غير الضاره بالمادة الأثرية والمستخدمة في عصر التشييد.

وأشار سنبل إلى أن أعمال إعاده البناء للمقبرة رقم G989، بدأت في شهر نوفمبر عام 2017 وانتهت عام 2018؛ حيث استغرق العمل عام كامل ثم بدأت أعمال الترميم الدقيق للأسطح الحجرية كما تم عمل مدخل خاص بالمقبرة لسهوله وصول السائحين إليها.

وعن المقبرة رقم G990، أوضح أنها بدأت بها أعمال الترميم وإعادة البناء مع بداية شهر فبراير الماضي وقد تم الانتهاء من تركيب وإعادة بناء كافة أجزائها ماعدا سقف المقبرة والأعمدة الأمامية والجارى تجهيزهم لعملية إعادة البناء.

ومن جانبها.. قالت الدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، إن المقبرتين كانتا جزءا من مقابر الجبانة الغربية بالإسكندرية مدينة الموتي وقد كشف عنهما برتشيا Evaristo Breccia بمنطقة الورديان في العقد الأول من القرن العشرين حيث كانتا منحوتتين في الصخر الطبيعي علي طراز مقابر الحجرات Chamber tombs، وتتميزان بتكوينهما المعماري والزخارف الملونة.. لافتة الى انه في عام 1952 نقلهما أدرياني للعرض بحديقة متحف اليوناني الروماني.

وأضافت أن المقبرة رقم G990 ترجع للعصر البطلمي، وبها غرفة الدفن ذات سقف مقبي يحمل بقايا ألوان وتحتوي علي تابوت واحد ذو مسند رأس وتتميز جدرانها بزخارف هندسية طولية وعرضية ويوجد بها مذبح في المنتصف.

أما المقبرة رقمG989، فهي ترجع للعصر الروماني وتتميز حجرة الدفن بمدخل تدعم جانبيه دعامتان يعلو كلا منهما تاج دوري بسيط ويستند على الدعامتين عقد كبير بعرض المدخل يضم سقفا على هيئة نصف القبة Semi dome يتخلف كامل مساحتها وتحتوي على ثلاثة توابيت.