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يلا شوت live رابط مباراة برشلونة وريال مدريد yalla shoot مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر بي ان سبورت bein sport
يلا شوت live رابط مباراة برشلونة وريال مدريد yalla shoot مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر بي ان سبورت bein sport
نظم مجموعة من شباب "جروب نبضة" بالأقصر، مبادرة خيرية، لتنظيف المدافن من القمامة وتطهيرها من أعمال السحر. وانطلقت المبادرة بمدافن الكرنك، شمال مدنية القرنة، والتي ضمت 20 شابًا وفتاة، بمعاونة عدد من ...
أقيمت مراسم عزاء وسام حنفي رئيس نادي روتاري جولدن رايدرز الإسكندرية، مساء اليوم السبت، بمسجد القائد إبراهيم وسط المدينة، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وأعضاء البرلمان بالإسكندرية ...
شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على ضرورة سرعة إجراء مقايسة عاجلة بالاحتياجات الضرورية لتطوير ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة الخارجة لإعادة إحيائه والاستفادة منه في إقامة الأنشطة الثقافية ...