يلا شوت live رابط مباراة برشلونة وريال مدريد yalla shoot مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر بي ان سبورت bein sport

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موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

ينطلق توقيت مشاهدة مباراة الريال وبرشلونة اليوم السبت مساء بث مباشر أون لاين بدون أنقطاع في الدوري الأسباني لكرة القدم، المباراة سوف تأتي في تمام الساعة 19.45 بتوقيت غرينتش، 21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يعلق عصام الشوالي حيث تنقل قنوات بي ان سبورت المباراة بتعليق رؤوف خليف على قناتيها HD1 وHD3 بالاضافة لخليل البلوشي، ويتفائل الكثير من جمهور الملكي حيت يقوم خليف بالتعليق فتنتهي المباراة لصالح الريال.









مشاهدة كلاسيكو الأرض ريال مدريد وبرشلونة ريال مدريد يصطدم ببرشلونة في مباراة مثيرة اليوم في الجولة الـ26 لليجا في لقاء خارج التوقعات.سيكون عشاق الكرة في العالم على موعد مع المتعة والإثارة الكروية عندما يفتتح ملعب البرنابيو أبوابه لاستضافة كلاسيكو الأرض للمرة الثانية خلال أقل من 4 أيام ويحل فريق برشلونة ضيفا صعب المنال على نظيره ريال مدريد



