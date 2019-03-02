كورة اون لاين.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم يلا شوت اونلاين بجودة عالية yalla shoot HD كورة ستار يوتيوب
كورة اون لاين.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم يلا شوت اونلاين بجودة عالية yalla shoot HD كورة ستار يوتيوب
كورة اون لاين.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم يلا شوت اونلاين بجودة عالية yalla shoot HD كورة ستار يوتيوب
نظم مجموعة من شباب "جروب نبضة" بالأقصر، مبادرة خيرية، لتنظيف المدافن من القمامة وتطهيرها من أعمال السحر. وانطلقت المبادرة بمدافن الكرنك، شمال مدنية القرنة، والتي ضمت 20 شابًا وفتاة، بمعاونة عدد من ...
أقيمت مراسم عزاء وسام حنفي رئيس نادي روتاري جولدن رايدرز الإسكندرية، مساء اليوم السبت، بمسجد القائد إبراهيم وسط المدينة، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وأعضاء البرلمان بالإسكندرية ...
شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على ضرورة سرعة إجراء مقايسة عاجلة بالاحتياجات الضرورية لتطوير ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة الخارجة لإعادة إحيائه والاستفادة منه في إقامة الأنشطة الثقافية ...