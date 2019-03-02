بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة - كورة ستار

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، في إطار منافسات الدوري الإسباني، اليوم السبت 2-3-2019.













ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، التي تقام على ملعب "سانتياغو برنابيو"، على قنوات "بي إن سبورتس"، الساعة 9:45 مساءً.













ويحتل برشلونة المركز الأول بالدوري الإسباني، برصيد 57 نقطة، أما ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد نقاط 48.



