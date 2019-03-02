(كورة اتش دي) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين (لايف)

تبدو التعديلات المتوقعة في قائمة ريال مدريد أكثر من تلك التي ستحدث في برشلونة، إذ توقعت سبورت مشاركة البلجيكي كورتوا بدلاً من الكوستاريكي كيلور نافاس والبرازيلي مارسيلو مكان ريغولين وذلك ليس مفاجئاً نظراً لإراحة سولاري لمارسيلو وقراره المحسوم مسبقاً فيما يتعلق بحماية نافاس لمرمى فريقه في الكأس.

(كورة اتش دي) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين (لايف)

وتكمن التعديلات الحقيقية في مباراة ريال مدريد وبرشلونة وفقاً لسبورت دائماً، أن يشرك سورلاي مدرب ريال مدريد نجمه غاريث بيل مكان فاسكيز بينما سيقحم فالفيردي مدرب برشلونة لاعبه البرازيلي أرثر مكان البرتغالي سيميدو على أن يتحوّل سيرجي روبيرتو إلى مركز الظهير الأيمن، وفي قلب الدفاع أومتيتي بدلاً من كليمان لانغلي.

(كورة اتش دي) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين (لايف)

ويبتعد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد الثالث، وتعد خسارة ريال أو تعادله في الكلاسيكو بمثابة الضربة القاضية لآماله في الفوز بلقب الليغا.

(كورة اتش دي) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين (لايف)

وهنا التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وبرشلونة التي تحدثت عنها الصحيفة الإسبانية:

(كورة اتش دي) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين (لايف)

ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو، كاسيميرو، كروس، مودريتش، بيل، فينيسيوس، بنزيمة.

(كورة اتش دي) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين (لايف)

برشلونة: تير شتيغن، روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، أرثر، ميسي، ديمبيلي، سواريز.

( كورة اتش دي) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين (لايف)

بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة، وكان أخر 18 لقاء بين الفريقين بملعب البرنابيو معقل الفريق الملكي جاب بـ 10 انتصارات لصالح برشلونة مقابل 4 فوز للريال و 4 تعادلات، وهو ما يعني أفضلية واضحة لصالح البرسا في معقل غريمة، وكان اخر تلك المواجهات قبل أيام عندما فازت برشلونة بثلاثية دون رد في إياب قبل نهائي كأس ملك أسبانيا، ومن المتوقع أن يكون لقاء الإياب بين الفريقين ثأرياً بشكل كبير.

(كورة اتش دي) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين (لايف)

توقعت صحف إسبانيا القريبة من ريال مدريد وبرشلونة تغييرات كبيرة على تشكيلة الفريقين التي ستخوض مباراة الدوري الليلة، بعد 3 أيام فقط من مباراة إياب نصف نهائي كأس الملك.

(كورة اتش دي) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين (لايف)

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا في إياب نصف نهائي كأس الملك بثلاثة أهداف من دون رد، وتأهل للمباراة النهائية.

(كورة اتش دي) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين (لايف)

وكانت صحف إسبانيا قد توقعت أن يقوم إرنستو فالفيردي بمداورة لتجنيب لاعبيه الإرهاق في ظل المنافسة في كل بطولات الموسم.

(كورة اتش دي) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين (لايف)

وهذه كانت التشكيلة الرسمية للكلاسيكو الماضي.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيغن

الدفاع: سيميدو – لينجليت – بيكيه – البا.

الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – سيرجي روبيرتو.

الهجوم: ميسي – ديمبلي – سواريز.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ريجيلون.

الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.

الهجوم: ، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فاسكيز.

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المثير للاهتمام في مسيرة هذا الحكم في مباريات الكلاسيكو ، هو فوز كل فريق في أربع مناسبات مقابل تعادل واحد ، بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة مساء اليوم المقررة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم توكيل الحكم ألبرتو أونديانو مايينكو بدلاً من هيرنانديز هيرنانديز المصاب ، فيما انتقدت الصحافة الكتلونية هذا القرار وقالت بأن سبب هذا التغيير جاء بسبب ضغوط مارسها ريال مدريد.

وستكون مباراة الليلة هي الأخيرة بالنسبة إلى مايينكو على صعيد مباريات الكلاسيكو في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم ، حيث سيعتزل الحكم الذي ينحدر من إقليم نافارا في الثلاثين من حزيران / يونيو القادم.

وأصيب الحكم هيرنانديز هيرنانديز على مستوى الساق خلال تواجده في مدينة الدوحة على هامش مشاركته في دورة تحضيرية لنهائيات كأس العالم 2022 ، وبالتالي جرى تعيين حكم آخر لقيادة مباراة الكلاسيكو.



