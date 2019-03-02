القاهرة : السبت 02 مارس 2019
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السبت 02/مارس/2019 - 07:14 م

Real Madrid بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Clasico | يلا شوت برشلونة وريال مدريد | Barcelona

Real Madrid بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Clasico | يلا شوت برشلونة وريال مدريد | Barcelona

Real Madrid بث مباشر..
dostor.org/2537621

Real Madrid بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Clasico | يلا شوت برشلونة وريال مدريد | Barcelona

يعود جوزيه مورينيو إلى قنوات beIN SPORTS، ليشارك في تغطية "الكلاسيكو" اليوم السبت، والتي يمكن للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متابعته مباشرة حصرياً.

Real Madrid بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Clasico | يلا شوت برشلونة وريال مدريد | Barcelona
وسيكون المدرب السابق لكل من ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان وبورتو، ضمن نخبة من خبراء التحليل في أستوديوهات  beIN SPORTSمن أـجل تغطية مميزة لـ"كلاسيكو" الدوري الإسباني المرتقب بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة. 

Real Madrid بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Clasico | يلا شوت برشلونة وريال مدريد | Barcelona

يذكر أن ظهور مورينيو الأخير على beIN SPORTS استقطب جمهوراً ضخماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وأيضاً على الصعيد الدولي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تابع المشجعون مدرب مانشستر يونايتد السابق في أول دور رئيسي له في كرة القدم منذ مغادرة النادي في نهاية السنة الماضية.

Real Madrid بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Clasico | يلا شوت برشلونة وريال مدريد | Barcelona

ووظف مورينيو خبرته الطويلة لتحليل مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأيضاً مباراة قطر والمملكة العربية السعودية ضمن  دور المجموعات في كأس آسيا- الامارات 2019.

Real Madrid بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Clasico | يلا شوت برشلونة وريال مدريد | Barcelona

وقد لعب مورينيو دوراً فعّالاً خلال تدريبه نادي ريال مدريد في كسر الهيمنة الكاتالونية على الليغا، وقد أثبت جدارته كبطل أمام الجميع في العاصمة الإسبانية. وفي موسم ٢٠١١/١٢، حطّم مورينيو الرقم القياسي في الدوري لإحرازه أعلى عدد من النقاط خلال موسم واحد، وأنهى سلسلة الانتصارات المتواصلة البالغة 55 لنادي برشلونة على أرضه، وفاز ريال مدريد بلقب الليغا في ذلك الموسم لأول مرة منذ أربع سنوات. 

Real Madrid بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Clasico | يلا شوت برشلونة وريال مدريد | Barcelona

وبما أن مورينيو كان قد عمل سابقًا كمدرب مساعد في نادي برشلونة أثناء التسعينيات، فهو يعرف الناديين جيدًا، لذلك يعتبر المحلل المثالي لهذه المباراة. 
Real Madrid بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Clasico | يلا شوت برشلونة وريال مدريد | Barcelona


وستنضم إلى جوزيه مورينيو كوكبة من نجوم beIN في تغطية "الكلاسيكو”، منهم لاعب كرة القدم التونسي السابق طارق دياب ولاعب كرة القدم المغربي السابق يوسف شيبو. 
Real Madrid بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Clasico | يلا شوت برشلونة وريال مدريد | Barcelona


مورينيو الذي يعتبر واحدا من أنجح المدربين عبر التاريخ، سيلتحق بقائمة من أشهر نجوم كرة القدم العالمية، الذين زينوا شاشات beIN SPORTS وأغنوا محتواها في عديد من أهم البطولات العالمية خلال الأشهر الماضية، أمثال أرسين فينجر، زلاتان إبراهيموفيتش، بول سكولز، رود خوليت، بيتر شمايكل، مارسيل دوساييي، يايا توريه، نيمانيا فيديتش، ويسلي شنايدر وجرايم سونيس.
Real Madrid بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Clasico | يلا شوت برشلونة وريال مدريد | Barcelona


وبدوره قال السيد يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN: "يسرنا أن نرحب بجوزيه مورينيو مرة أخرى على شاشات beIN SPORTS، ليتابعه ملايين المشاهدين من 24 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليستمتعوا بخبرته العبقرية في كرة القدم. إن خبرة جوزيه في المباريات ليس لها مثيل، فبالإضافة إلى تاريخه العريق والمشوق مع نادي ريال مدريد ونادي برشلونة، لا يوجد محلل أفضل منه ليتابعه الأفراد يوم الأحد الموافق 2 مارس. كما أن حضوره يعزز من التزامنا المستمر بهدف تزويد مشاهدينا بأفضل المواضيع والمحتويات والخبراء العالميين." 
Real Madrid بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Clasico | يلا شوت برشلونة وريال مدريد | Barcelona


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