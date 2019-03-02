بث مباشر CBC Sport HD | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر real madrid vs barcelona
بث مباشر CBC Sport HD | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر real madrid vs barcelona
بث مباشر CBC Sport HD | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر real madrid vs barcelona
تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، أعمال تطوير شارعي "الريفية، والجلاء" بمدينة مرسى مطروح للوقوف على ما يتم من أعمال تطوير ونسب تنفيذها مع التشديد على سرعة الإنتهاء منها. ووجه محافظ مطروح لمجلس ...
زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم السبت، المواطنة "كمال زكى سباعى" فى الخمسين من العمر، بكماء، وتعاني من تدهور فى حالتها الصحية وذلك بمستشفى الإيمان العام للاطمئنان على حالتها الصحية والتي ...
نظمت جمعية "إشراقة أمل لتنمية المجتمع" بالبحيرة، برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس النواب، اليوم السبت، ندوة تحت عنوان "مشروع التمكين الاقتصادي للسجينات السابقة من خلال وسائل ...