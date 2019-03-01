أحمد فريد زوج رانيا محمود ياسين فى "فلانتينو"

كشف الفنان الشاب أحمد فريد، عن انضمامه لفريق عمل مسلسل "فلانتينو"، الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام ويعرض في السباق الرمضاني المقبل.



وقال فريد في تصريحات لبرنامج "ستوديو وان" المذاع علي شاشة القناة الأولي بالتليفزيون المصري، إن هناك حلمًا كبيرًا راوده منذ فترة وهو العمل في مسلسل للزعيم عادل إمام، موضحًا أن دوره جديد ومختلف عليه.



وكشف فريد عن دوره في العمل مؤكدًا أنه يظهر بشخصية زوج الفنانة رانيا محمود ياسين التي تشارك في العمل هي الأخري، ويعانون من عدم الإنجاب، إضافة إلى أن دورهم يسير في إطار من الدراما الرومانسية.



مسلسل "فلانتينو"، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.