استئناف الرحلات الجوية بـ4 مطارات في باكستان اليوم

أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان استئناف الرحلات الجوية بالمطارات في مدن (كراتشي، وإسلام آباد، وبيشاور، وكويتا) اليوم الجمعة، بعد تعليق مؤقت وسط التوترات العسكرية المتصاعدة مع الهند المجاورة.



وأوضحت الهيئة - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - أن استئناف الرحلات الجوية سيتم في هذه المطارات في تمام الساعة السادسة مساءً (بالتوقيت المحلي للبلاد).



ولفتت الشبكة الباكستانية إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن استئناف الرحلات الجوية في المطارات بمدن

(لاهور، سيالكوت، فيصل آباد، وملتان) في وقت لاحق.



وكانت الرحلات الجوية قد علقت عقب قيام سلاح الجو الباكستاني بإسقاط طائرتين هنديتين في المجال الجوي للبلاد واعتقال قائد طائرة هندي، أمس الأول الأربعاء، ويأتي هذا عقب إجراء مماثل قامت به الهند، حيث أغلقت بشكل مؤقت مطارات في عدة مدن، غير أن هيئة الطيران المدني الهندية أعادت فتح 9 مطارات.



يشار إلى أن التوتر تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه، في 14 فبراير الماضى، وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان.. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.



يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

