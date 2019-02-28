"رقص على الحبال".. معتز مطر يدعو لمبارك ويمدح الجيش.. ويهاجم مصر من تركيا

"اللعب على كل الحبال"،

ربنا يكون هذا التعبير الأدق لوصف مسيرة الإعلامي الأجير معتز مطر، فبدأ الرجل

مسيرته بالدعاء لمبارك، وبعدها مدح القوات المسلحة، وبعدها الانضمام لجماعة

الإخوان الإرهابية، والهجوم على الدولة المصرية من تركيا بعد 30 يونيو.



واستعرض الدكتور محمد الباز، رئيس

مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على

فضائية "المحور"، التاريخ الأسود الإعلامي المأجور معتز مطر، وذلك ضمن

الحلقة الأولى من سلسلة "الأجراء" بالبرنامج.



معتز مطر يدعو لمبارك !



عرض الدكتور محمد

الباز، فيديو الأجير معتز مطر، من برنامجه محطة مصر الذي كان يقدمه قبل ثورة يناير

على فضائية مودرن سبورت، وهو يدعو للرئيس

الأسبق حسني مبارك بدوام الصحة والعافية.



معتز

مطر: الجيش هو اللي مخلينا نتنفس في مصر



عرض الباز فيديو للأجير معتز مطر من

برنامجه محطة مصر، على فضائية "مودرن" بعد ثورة يناير وتولي

المؤسسة العسكرية إدارة شؤون البلاد، حيث أثنى مطر على المؤسسة العسكرية واعترف

بشرعيتها في الإدارة، قائلا: "المؤسسة العسكرية هي اللي مخلينا نتنفس

دلوقتي".



معتز

مطر المتلون "يلعب على كل الحبال"



أشار الدكتور محمد الباز، إلى أن معتز

مطر بشخصيته البراجماتية، بعدما كان يناصر المؤسسة العسكرية أصبح يميل لمن أطلقوا

على أنفسهم ثوار يناير بعدما وجد أن الكفة تميل لصالحهم، لدرجة أن مشاهدي قناة أون

سبورت، اعترضوا على ما يقدمه في برنامجه بسبب التحريض ضد المجلس العسكري.



Normal

0









false

false

false



EN-US

X-NONE

AR-SA



























MicrosoftInternetExplorer4