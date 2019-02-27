الملك سلمان يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث محطة مصر

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر ضحايا الحريق الذي اندلع في محطة قطارات رمسيس وما نتج عنه من وفيات وإصابات.



وقال الملك في برقيته: "علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات"، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأضاف: "وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين وشعب جمهورية مصر الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".