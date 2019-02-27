مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم تشاهدونها في بث مباشر على قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت على beIN CONNECT.

بث مباشر barcelona vs real madrid.. برشلونة وريال مدريد بث مباشر كلاسيكو الأرض | يلا شوت | كورة لايف | كول حصري | Messi





مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة

ريال مدريد x برشلونة

الأربعاء 27 فبراير





الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة





الساعة العاشرة بتوقيت مصر





beIN SPORTS HD1

beIN SPORTS HD3

beIN SPORTS HD9

beIN SPORTS HD12 تعليق إنجليزي

beIN SPORTS HD14 تعليق فرنسي





بث مباشر barcelona vs real madrid.. برشلونة وريال مدريد بث مباشر كلاسيكو الأرض | يلا شوت | كورة لايف | كول حصري | Messi





سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهة مثيرة ضمن أهم مباريات اليوم تجمع بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب "كامب نو".





تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد برشلونة اليوم

كيلور نافاس - كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو - مودريتش - كاسيميرو - كروس - لوكاس فاسكيز - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.





بث مباشر barcelona vs real madrid.. برشلونة وريال مدريد بث مباشر كلاسيكو الأرض | يلا شوت | كورة لايف | كول حصري | Messi





تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد ريال مدريد اليوم

تير شتيغن - سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - لونغليه - جوردي ألبا - سيرجيو بوسكيتس - كوتينيو - راكيتيتش - ليونيل ميسي - ديمبيلي - لويس سواريز.

شاهد ملخص واهداف مباراة برشلونة وريال مدريد





بث مباشر barcelona vs real madrid.. برشلونة وريال مدريد بث مباشر كلاسيكو الأرض | يلا شوت | كورة لايف | كول حصري | Messi

هذا هو الكلاسيكو رقم 36 بين الغريمن في كأس ملك اسبانيا - فاز برشلونة في 15 مباراة مقابل 12 لريال مدريد وحسمت نتيجة التعادل 8 مواجهات.









معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم





مباراة ريال مدريد وبرشلونة سيعلق عليها الزملاء عصام الشوالي وحسن العيدروس وأحمد الطيب.





كما بإمكانكم مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة بتعليق إنجليزي وفرنسي على قناتي beIN SPORTS HD 12 و beIN SPORTS HD 14.













بث مباشر barcelona vs real madrid.. برشلونة وريال مدريد بث مباشر كلاسيكو الأرض | يلا شوت | كورة لايف | كول حصري | Messi





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بث مباشر barcelona vs real madrid.. برشلونة وريال مدريد بث مباشر كلاسيكو الأرض | يلا شوت | كورة لايف | كول حصري | Messi













ليونيل ميسي هو هداف الكلاسيكو التاريخي في جميع المنافسات (26 هدفاً)، لكنه لم يسجل في كأس الملك حتى الآن.





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