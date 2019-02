نستعرض معكم قناة بث حي يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر الاربعاء 27-2-2019 يلا كورة توقيت بث مباشر ماتش ليفربول ضد واتفورد اليوم في الدوري الانجليزي يلا شوت واتفورد ضحية محمد صلاح المفضله موعد مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث حي بث مباشر اليوم 27-2-2019 الاسطورة ليفربول ضد واتفورد Yalla Shoot الدوري الانجليزي على ملعب آنفيلد في الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الانجليزي الممتاز موعد مباراة ليفربول وواتفود في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الاربعاء 27 فبراير 2019 بتوقيت السعودية العاشرة بتوقيت مصر.

يلا شوت مباراة ليفربول وواتفورد اليوم في الدوري الانجليزي

تأتي مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بعد ان استعاد فريق الريدز صدارة الدوري الانجليزي الممتاز بعد ان تعادل امام مان يونايتد في الجولة الـ27 من البريميرليج وساعده في استعادة الصدارة تعثر المان سيتي في الجولة الماضية ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 65 نقطة بفارق نقطة واحد عن ليفربول صاحب المركز الأول برصيد 66 نقطة.

ليفربول ضد واتفورد اليوم من اجل الحفاظ على صدارة البريميرليج

يشهد الدوري الانجليزي لكرة القدم تنافسا مثيرا على صدارة البريميرليغ بين ليفربول من جهة والمان سيتي من جهة اخرى اذ يعرف يورغن كلوب ولاعبية أهمية كل مباراة يخوضها الريدز في الدوري الانجليزي واي تعثر قد يحصل يكون في صالح غريمة مانشستر سيتي نظرا لتقارب النقاط فيما بينهم لذلك يسعى فريق ليفربول في مباراة واتفورد ضد ليفربول الى الفوز بالمباراة وخطف الثلاث النقاط لتعزيز صدارتة والابتعاد عن ملاحقة مانشستر سيتي في حال تعثره في مباراة اليوم المقامة في نفس اليوم امام وست هام يونايتد.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر يلا شوت محمد صلاح

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم يلا شوت اذ يعتبر فريق واتفورد الضحية المفضلة لدى اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول, وقد حذر المدير الفني لفريق واتفورد لاعبيه من خطورة النجم محمد صلاح قائلا لا أعرف كم عدد الأهداف التي سجلها صلاح في آخر مباريات لعبها” واستطرد قائلا “أنا أتذكر جيداً أنه في آخر مباراة لعبنا أمامه سجل العديد من الأهداف أمامنا”, يذكر ان مجموعة الاهداف التي سجلها صلاح في مرمى واتفورد هي 6 اهداف في 3 مباريات لعبها أمامهم خلال موسمين.

موعد مشاهدة البث المباشر لـ مباراة ليفربول وواتفورد

يشهد ملعب آنفيلد معقل فريق الريدز نساء الاربعاء 27-2-2019م مباراة ليفربول وواتفورد ضمن منافسات الاسبوع الـ28 من الدوري الانجليزي الممتاز والتي ستنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء نفس اليوم بتوقيت السعودية الساعة العاشرة مساء اليوم نفسه بتوقيت القاهرة.

The German team is expected to play in the Premier League against Watford in the English Premier League.

Goalkeeper: Alison Baker.

In the line of defense: Joe Gomez – Virgil van Dyck – Andrew Robertson and Alexander Arnold.

Midfielders: James Milner – Fabenio – Sheridan Shakiri – Roberto Fermino – Sadio Mani.

Up front: Mohamed Salah.

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر و القنوات الناقلة

سيكون بالإمكان مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد على قناة بي سبورت 4 بتعليق خالد الحدي بينما يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد مجانا بث مباشر من خلال روابط البث التي سيتم وضعها قبل انطلاق المباراة بدقائق يمكنك من خلال رابط جوال مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد مباشر بدون تقطيع وبالجودة التي تناسب سرعة الانترنت لديك.