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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 07:03 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر
علي عبد الله
dostor.org/2534427

يترقب عشاق الدوري الإنجليزى، مساء غدا الأربعاء، لمتابعة المواجهة القوية التى تجمع بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح، ونظيره واتفورد، على ملعب "أنفليد رود"، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للبريميرليج.

ويتفاءل النجم محمد صلاح، دائما مباريات واتفورد حيث تشهد تألق الفرعون المصري الذى اعتاد على كسر الأرقام القياسية، والإنجازات الفردية في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويسعى صلاح لتأمين موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 40 نقطة.

 

محمد صلاح الأكثر تهديفاً أمام واتفورد

سجل محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جمعتهما يوم 24 نوفمبر الماضي، بملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ليرفع رصيده من الأهداف ضد واتفورد إلى 6.

 وفي تلك المباراة بات محمد صلاح اللاعب الأكثر تسجيلاً مع ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، تحت قيادة يورجن كلوب على الرغم من أنه لعب فقط 41% من المباريات منذ قدوم المدرب الألماني (49 من 119 مباراة).

 

شباك واتفورد تستقبل سوبر هاتريك للفرعون

 سجل محمد صلاح 4 أهداف "سوبر هاتريك" وصنع هدفًا أخر في فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "آنفيلد"، يوم 17 مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

 ويعد محمد صلاح هو أول لاعب مصرى يسجل هاتريك أو سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، لتصبح الجنسية المصرية هى الجنسية رقم 43 بشكل عام و رقم 10 أفريقيًّا التى تسجل "هاتريك" فى تاريخ البطولة.

 

محمد صلاح يكسر رقمه القياسي التهديفي مع روما

 نجح محمد صلاح في تحطيم رقمه التهديفي مع روما الإيطالي عندما سجل 34 هدفًا في 83 مباراة خاضها مع فريق العاصمة الإيطالية بمختلف المسابقات، بعدما سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" وصنع هدفًا آخر في فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "آنفيلد"، يوم 17 مارس الماضي

النجم المصري رفع رصيده من الأهداف مع ليفربول عقب تلك المباراة إلى 36 هدفًا فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

 

صلاح يعادل إنجاز فان بيرسي

 

ومن بين الإنجازات التي حققها محمد صلاح أيضًا عقب الرباعية التاريخية أمام واتفورد هو معادلة إنجاز الهولندى روبن فان بيرسى الذي كان آخر لاعب يتمكن من التسجيل فى 20 مباراة مختلفة بمسابقة الدورى الإنجليزى فى موسم واحد، مع نادى مانشستر يونايتد بموسم 2012 – 2013، وهو ما حققه محمد صلاح أمام واتفورد بالتسجيل فى المباراة رقم 20، كما بات نجم المنتخب الوطنى ثالث لاعب فى تاريخ نادى ليفربول يتمكن من تسجيل 25 هدفًا أو أكثر فى موسم واحد بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعد روبى فاولر ولويس سواريز.

وسجل "الفرعون المصرى" أول أهدافه فى مسابقة الدورى الإنجليزى مع ليفربول وذلك فى تعادل واتفورد مع ليفربول فى المباراة التى جمعتهما يوم 12 أغسطس 2017 بملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالنسخة الماضية من منافسات البطولة، وهى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 3\3.

بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد كووورة ليفربول وواتفورد – kooora أما واتفورد فسيخوض اللقاء في غياب الثنائي جوزيه هوليباس وكيكو فيمينيا للإصابة، كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد – koora live ولن يغيب أي لاعب للإيقاف، كورة ستار بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد – kora star وسوف يخوض المدرب جراسيا اللقاء بنفس طريقة لعبه في المباريات السابقة في الدوري، وهي طريقة 4-4-2.



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