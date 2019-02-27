الهند تنفى إسقاط باكستان مقاتلتين تابعتين لها وتؤكد سلامة الطيارين

نفت الهند اليوم الأربعاء إسقاط باكستان مقاتلتين تابعتين لها.



ونقلت قناة "ان دي تي في" الهندية عن مصادر القول إن باكستان لم تسقط أي مقاتلات هندية، كما أكدت على سلامة جميع الطيارين.



وكان الجيش الباكستاني قد أعلن اليوم أن القوات الجوية الباكستانية أسقطت مقاتلتين هنديتين، كما تم أسر طيار.



كنت قناة جيو الباكستانية نقلت عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال آصف جعفر إن طائرات هندية تجاوزت خط السيطرة، وقامت القوات الباكستانية بإسقاط اثنتين منها.



وأضاف" إحدى الطائرتين سقطت في الجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير، في حين أن الأخرى سقطت في الجزء الذي تسيطر عليه الهند. وقامت القوات على الأرض بأسر طيار، في حين ما زالا اثنين آخرين في المنطقة".