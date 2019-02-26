خارجية باكستان: القوات المسلحة والمواطنون قادرون على الدفاع عن البلاد

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الباكستانية والمواطنين في حالة تأهب وقادرون على الدفاع عن كل زاوية وركن من البلاد، وذلك على خلفية انتهاك طائرات عسكرية هندية لخط السيطرة الحدودي بين الجانبين.



ووصف قريشي - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - هذه الواقعة بـ "العدوان"، مشيرا إلى أن القيادة الهندية أصبحت مرتبكة، كما أنها تجازف وتخاطر بالسلام الإقليمي لتحقيق مكاسب سياسية.



وأوضح أنه سيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء عمران خان ليطلعه على نتائج الاجتماع التشاوري الذي سيعقد في وزارة الخارجية خلال ساعات.



تأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان.. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.



يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".